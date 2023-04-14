Özellikle oyunun karmaşık yapısı ve geniş kapsamlı oyun süreci nedeniyle, bu hileler ve komutlar oyuncuların işini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Oyuncular, bu komutları kullanarak, oyunun hızını ve verimliliğini artırabilir, stratejilerini daha iyi uygulayabilir ve oyun deneyimini daha keyifli hale getirebilirler.

Aşağıda, komutların ne işe yaradığını Türkçe olarak belirttim:

Oyun kontrolleri:

savegame - Oyunu zorla kaydeder.

savecheck - Kaydetmenin doğru çalıştığını kontrol etmek için kullanılır.

requestgamestate - Oyun durumunu yazdırır.

nudge - Nuge aracını açar.

mapmode [mapmode id] - Harita modunu belirtilen türe değiştirir.

fullscreen - Tam ekran modunu açar veya kapatır.

prices - Fiyat bilgisini game.log'a yazdırır.

version - Oyunun mevcut sürümünü konsola yazdırır.

sleep [süre] - Oyunu belirtilen süre (saniye) boyunca duraklatır.

oos - İstemcinin senkronizasyondan çıkmasına neden olur.

Hata ayıklama ve geliştirici araçları:

debug_zoom - Oyunun yakınlaşmasına neden olacaktır.

debug_types - Gelişmiş bir hata ayıklama aracıdır, yalnızca RTTI çalıştırıldığında çalışır.

debug_show_event_id - Geçerli olay kimliğini yazdırır.

debug_commands - Mevcut 'komut sayısını' message.log dosyasına yazdırır.

debug_events - Olay sayımını başlatır. Toplanan verileri 'debug_dumpevents' komutuyla yazdırır.

debug_dumpevents - 'debug_events' komutunun son çalıştırılmasından bu yana toplanan verileri yazdıracaktır.

debug_diploactions - Diplomatik eylem günlüğünü başlatır, bundan toplanan verileri 'debug_dumpdiploactions' komutuyla yazdırır.

debug_dumpdiploactions - 'debug_dumpdiploactions' komutunun son çalıştırılmasından bu yana toplanan verileri yazdıracaktır.

debug_assert - Onaylamaları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_smooth - Çerçeve yumuşatmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_nomouse - Fare kaydırma tekerleğinin işlevselliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_terrain - Araziyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_cities - Şehirlerin boyama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_water - Bu komut suyu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_fronts - Enterpolasyonlu cephe hata ayıklama ekranını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_off_front_snap - Saldırgan cephe yakalama hata ayıklama ekranını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_borders - Sınırları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_trees - Ağaçları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_rivers - Nehirleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_postfx - PostFX'i etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_sky - Gökyüzünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_tooltip - Araç ipuçlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

flagsoutput [dosya yolu] - Bir doku atlas dosyası oluşturacak ve belirtilen yola kaydedecektir.

cityreload - Bu komut şehirleri yeniden yükler.

error - Günlük dosyasındaki hataları yazdırır.

debug_nogui - Oyun GUI'sini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_volume [ses değeri] - Oyunun sesini ayarlamak için kullanılabilir.

debug_lockcamera - Kamera kilidini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_lines - Hata ayıklama satırlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_entities - Varlıkları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_info - Hata ayıklama bilgisi ekranını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_particle - Parçacıkları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_ai_budget [ülke id] - AI bütçe bilgilerini konsola yazdırır.

debug_textures - Doku hata ayıklama bilgilerini oyun günlüğüne yazdırmak için kullanılabilir.

debug_texture - Çiçeklenme gibi dokuları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_wireframe - Oyunun zorunlu tel çerçevesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

debug_achievements_clear - Tüm başarılarınızı ve istatistiklerinizi siler. HoI 4 başarım silme hilesi olarak da bilinir.

Oyun içi eylemler ve hileler:

add_core [eyalet id] [ülke id] - Belirtilen durumu belirtilen ülkenin 'çekirdeği' olarak ekler.

moveunit [birim id] [şehir id] - Belirtilen birimi belirtilen eyalete taşır.

spawnactor [isim] [şehir id] [animasyon] - Bir aktör oluşturur. Argüman olarak bir animasyon belirtilirse karakter o animasyonla birlikte doğar.

instant_wargoal - Herhangi bir savaşın gerekçesiz olarak yapılmasına izin verir.

set_country_flag [ülke id] - Belirtilen ülkenin bayrağını mevcut

ülkenizin bayrağı olarak ayarlar.

set_cosmetic_tag [ülke id] [ülke id] - Belirtilen ülkenin adını ve bayrağını başka bir ülkenin adıyla değiştirir.

Diğer komutlar ve ayarlar:

guibounds - Sınırlar hata ayıklama GUI'sini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

cameraclamp - Kamera kelepçesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

provtooltipdebug - İl araç ipucu hata ayıklama bilgisini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

reloadweather [seed] - Hava durumunu yeniden yükler. Seed, rastgele sayılar ile değişir. Hearts of Iron 4 hileleri hava hilesi olarak geçer.

weather - Hava durumunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Hoi4 hava durumu hilesi olarak bilinir.

debug_air_vs_land - Hava ve kara muharebesi için hata ayıklama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

mapnames - Harita adlarını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

profilelog - Profil oluşturma verilerini/bilgilerini 'time.log' dosyasına çıkaracaktır.

run [file name] - Belirtilen bir dosyadaki komutların listesini çalıştırır.

oos - İstemcinin senkronizasyondan çıkmasına neden olur.

debug_crash - Bir hata ayıklama aracıdır. Çalıştırıldığında istemci çökmelerinde hata ayıklayacaktır.

sleep [süre] - Oyunu belirtilen süre (saniye) boyunca duraklatacaktır.

goto_province [şehir id] - Kameranızın merkezini belirtilen bölgeye taşır.

goto_state [eyalet id] - Kameranızın merkezini belirtilen duruma taşır.

3dstats - 3B istatistikleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

hdr - Yüksek dinamik aralıklı görüntülemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

hdr_debug - Yüksek dinamik aralıklı görüntüleme hata ayıklamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

srgb - Renk hata ayıklamasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

bloom - Bloom'u etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

posteffectvolumes.default [post effect] - Belirtilen ada göre belirli bir post efektini değiştirmek için kullanılabilir.

night - Geceyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

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