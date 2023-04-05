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Şarkıcı Ece Ronay'ın Tuhaf Paylaşımına Kimse Anlam Veremedi

Seccadeye basmak günah mı?

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HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır" denildi.

HDP'li İdris Baluken, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Baluken’in verilen cezayı tamamladığı belirtildi.