Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, destekleyeceği cumhurbaşkanı adayı ismine dair bir açıklama yapmamıştı. 3 haftadan az kalan seçime, kimi aday olarak destekleyecekleri merak edilirken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, destekleyecekleri partiyi duyurdu.

BAYRAM SONRASI SİNYALİ VERMİŞTİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz" demişti.

Gözler yapılacak açıklamaya çevrilmişken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Gazeteci İsmail Saymaz'a seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Sancar, "Biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedef, tek adam rejimine son vermek. İkinci hedef, demokratik dönüşüm konusunda en etkili güç haline gelmek. Tek adam rejimine son vermenin yolu cumhurbaşkanlığı seçiminden geçiyor. Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullandı.

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