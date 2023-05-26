Haziranda gezilecek ülkeler listesinde sizlere bazı güzel tatil yerlerinden bahsetmek istiyoruz. 2023'te haziran ayında tatile nereye gidilir? Yurtdışında Haziran ayında gidilecek ülkeler hangileri? 2023 yılında Haziran ayında Avrupa'da en iyi tatil nerede yapılır? Peki Haziran ayında hangi ülkeyi ziyaret etmek en güzeli? Bu sene Haziran ayında hangi Asya ülkesine gidilmeli? Haziran ayında nereye gidilir yurtdışı en güzel tatil yerleri önerileri. En iyi seyahat destinasyonları 2023 Haziran ayı seçenekleri:

Haziranda Gezilecek Ülkeler Listesi | Haziran ayında gidilecek ülkeler

Okul bitti ve yaz tüm hızıyla devam ediyor, bunun tek bir anlamı var: tatile gitme zamanı. Bazıları dışarı çıkmadan önce acele etmeyi ve sezonun tadını çıkarmayı sevse de, Haziran bir kaçamak rezervasyonu yapmak için şaşırtıcı derecede iyi bir aydır. Bazı destinasyonlarda, kalabalık Temmuz ayına kadar gelmeyeceği için uçak ve otel indirimleri yerini alacak. Haziran ayında ziyaret edilecek en iyi yerleri bulmak için bu faktörleri hava durumu, mevsimsel olaylar ve çeşitli konum türleri (şehir merkezlerinden sakin plajlara) ile birlikte değerlendirdik.

Haziran ayında ziyaret etmeyi sevdiğiniz bir yer var mı? Haziran ayı yeni tatil sezonunun başlangıcında güneşlenirken, daha az ziyaret edilen köşelerde yerel plaj manzaraları ve canlı gece hayatı bulmak için trend belirleyici olmak için iyi bir zaman. Veya genişletin ve geniş manzaraların yaz ışıltısını sergilediği ve büyük şehirlerin festival takvimlerini doldurduğu bir cömertlik ülkesi olan Kuzey Amerika'ya gidin. Peki Haziran ayında hangi ülkeyi ziyaret etmek en güzeli? Bu sene Haziran ayında hangi ülkeye gidilmeli?

Haziran Ayında Nereye Gidilir Yurtdışı Tatil Yerleri

Listemizde hangi ülkeler var:

Kanarya Adaları

Amalfi Sahili, İtalya

Mikonos, Yunanistan

San Sebastian, İspanya

Hırvatistan

Bali, Endonezya

Barbados

Güney Fransa

Kolombo, Sri Lanka

Dublin

Floransa

Tayland

Maldivler

1. Amalfi Sahili, İtalya

Sıcaklık: maksimum 27°C; 22°C düşük Haziran ayında gidilecek ülkeler arasında İtalya en güzel seçeneklerden birisi. Amalfi Sahili'ne bir ziyaret, İtalya'nın ilham verdiği aşk mektupları, şiirler ve edebiyat lejyonlarını anlamak için yeterlidir. Konfeti renkli evler, gösterişli kubbeler ve kuleler masmavi Akdeniz'e bakan dik kayalıklarda yer bulmak için itişip kakışıyor. Ve ışık! Haziran ayı elbette meşgul, ancak tur gruplarının tehlikeli bir şekilde dolambaçlı yolu sürüler halinde tıkamasından hemen önce Temmuz ve Ağustos geliyor.

Positano ve Amalfi en ünlü köylerdir ve son derece turistik olmalarına rağmen kesinlikle büyüleyicidirler. Kayalıkların tepesindeki Ravello, tartışmasız en iyi manzaraları sunar; Cetara - bizim küçük sırrımız - güneşlenmek için çakıl taşlı bir kumsalı ile tuhaf bir şekilde sevimli.

Amalfi Sahili'ne yakın gezilecek yerlere de göz atalım: Salerno'ya kadar trenle seyahat edebilir, ardından Amalfi'ye (40 dakika) veya Positano'ya (35 dakika) feribotla gidebilirsiniz. Eurostar ile Londra'dan Paris'e (iki saat, 15 dakika) yüksek hızlı TGV ile Milano'ya (yedi saat) veya Torino'ya (beş saat) gidin, ardından yüksek hızlı Frecciarossa ile Salerno'ya gidin (Milan'dan altı saat, Milano'dan yedi saat)

2. Mikonos, Yunanistan

Sıcaklık: maksimum 27°C; 21°C düşük Deniz tatili için haziran ayında tatile nereye gidilir? Uzmanlar, Haziran ayında, gecelerin sonsuza kadar uzadığı ve güneşin küçük beyaz taş evlerden yansıdığı Haziran ayında ve Temmuz ve Ağustos'un kaosundan önce Mikonos'un güzel havasına akın eder. Uzo: Geceyi Cavo Paradiso'da uluslararası DJ'lerle dans ederek geçirirken ve günlerinizi maviden daha mavi Ege Denizi'nde kulübün yeni moda plaj kıyafetlerinden birinde dinlenerek geçirebilirsiniz. Biraz kültüre ihtiyacınız varsa, feribotla Yunanistan'ın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Delos'a gidin.

3. San Sebastian, İspanya

Sıcaklık: maksimum 21°C; 15°C düşük Haziran ayında Avrupa'da en iyi tatil nerede yapılır? San Sebastian'da. Avrupa'nın en büyük şehir plajlarından biri olan Playa de la Concha, tuzlu saçlı sörfçüler ve bronzlaşmış güneşlenenlerle çalkalanıyor. Barlar, sakinlerin ve ziyaretçilerin bölgenin sanatsal, avangart tapasları olan pintxos tükettiği Arnavut kaldırımlı sokaklara taşar.Yüksek sezonun başlangıcında, bu iyi beslenmiş parti kasabasını büyüleyici kılacak kadar gürültü var, yazın ilerleyen saatlerde çok fazla kalabalık bir şeyleri tıkamadan - ayrıca Haziran, Temmuz'dan sonra en düşük ortalama yağışa sahiptir.

4. Hırvatistan

Sıcaklık: maksimum 27°C; 16°C düşük Hırvatistan'ın popülaritesindeki artış çok hızlı oldu ve bunun nedenini anlamak zor değil. Son 10 yılda İtalya'ya göre daha ucuz ve daha sessiz bir alternatif olmaktan çıkıp en sıcak yaz destinasyonlarından biri haline geldi. Pag adasındaki Hideout gibi Haziran ayında düzenlenen festivallerden birinde genç ve güzel şeylerle dans etmek için adalara gidin ya da Dalmaçya kıyılarının sakin bir bölümünü bulmak için bir yata binin.

Biraz daha az kumsala ve biraz daha fazla şehre ihtiyacınız varsa, Dubrovnik'in Gregoryen duvarları içinde sizi bir hafta sonu meşgul etmeye yetecek kadar tarih ve kültür var. Hırvatistan'a uçak bileti ara Sürdürülebilir seyahat ipucu: Hırvatistan'ın sahil kasabalarını boşaltan gemi yolculuklarının fazlasını ve adalarının atık yönetimi zorluklarını birleştirin ve iç kesimlere gitmek için güçlü bir gerekçeniz var. Özellikle çiftlik konaklamaları, toprağın ganimetlerini tadabileceğiniz, sessiz köylerde rahatlayabileceğiniz ve geleneksel misafirperverliği içinize çekebileceğiniz Hırvat kırsalına kendinizi kaptırmanın harika bir yoludur. Istrian yarımadasına gidin ve Hırvatistan'ın ünlü beyaz yer mantarını da deneyebilirsiniz.

5. Güney Fransa

Sıcaklık: maksimum 23°C; 17°C düşük Côte d'Azur her zaman çarpıcı bir film yıldızı olmuştur. Haziran ayında, yaz turistlerinin büyük bir kısmı gelmeden önce sıcaklık, tasarımcı bikininizle Bardot sahillerinde eğlenmek için idealdir. Her yıl 21 Haziran'da Fête de la Musique, Nice sokaklarında ve Côte d'Azur'un büyük şehirlerinde dans partileri ve konserler düzenler. Eski okul cazibesi için harika bayanlar var: karakter ve karizma dolu Cannes, Nice ve St Tropez.

Daha sessiz cepler ve kalabalıktan uzak muhteşem bir sahil şeridi için, uzun kumsalları, üzüm bağlarıyla çevrili şirin köyleri ve büyük küçük pazarlarıyla daha az bilinen Languedoc'a gidin. Uzès'in iç bölgesi rahat ve gösterişlidir ve ardından gösterişli anakaradan bir milyon mil uzakta görünen şampanya renkli kumlu adalar olan Les Iles d'Or vardır.

Sürdürülebilir seyahat ipucu: Londra'dan Paris'e (2 saat 15 dakika) bir Eurostar binerek, ardından yüksek hızlı bir TGV'ye (Nice'e, 5 saat 45 dakika) veya yüksek bir trene binerek Cannes ve Nice'e giden trene binebilirsiniz. -hızlı Ouigo (Cannes için, beş saat). St Tropez biraz daha zor ama imkansız değil: Eurostar ile Lille'e gidin (2:30), ardından bir TGV ile Marsilya'ya gidin (beş saat), ardından bir başka TGV ile St-Raphaël'e gidin (1:30 ) ve son olarak St Tropez'e giden bir feribot (1 saat).