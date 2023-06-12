Yazın sıcak ve enerji dolu günleri geldi çattı! Şehrin hızına yetişmeye çalışan İstanbullular, iş yoğunluğunu ve stresi bir kenara bırakıp nefes alabilecekleri bir aktivite arayışında. Ancak ne yazık ki, kentin karmaşasından sıyrılıp, huzurlu bir an yakalamak hiç de kolay değil. Fakat endişelenmeyin, çünkü İstanbul'un kültür ve sanat hayatı bu yaz sizin için eşsiz bir program sunuyor. Haziran ayı, İstanbul'da müzikseverler için oldukça yoğun ve eğlenceli geçecek gibi görünüyor.

Bir yandan yaz sıcakları, bir yandan müziğin birleştirici gücü... Üstelik bu güç, açık hava konserleri ve canlı performanslarla daha da etkileyici hale geliyor. İstanbul'un eşsiz atmosferinde, sevdiğiniz sanatçıların canlı performanslarını izleme şansını kaçırmak istemeyeceksiniz.

Bu yaz İstanbul, her müzik türünden ve her zevkten müzikseverlere hitap edecek bir dizi konserle adeta bir müzik festivaline ev sahipliği yapacak. İşte Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek olan ve müzikseverlerin kaçırmaması gereken konserler...

Maximum Uniq Açıkhava BKM Yaz Etkinlikleri

  • 14 - 15 Haziran: Zengin Mutfağı

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  • 16 Haziran: Ajda Pekkan

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  • 18 Haziran: İbrahim Selim ile Quiz Night

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  • 20 Haziran: Aydınlıkevler

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  • 21 Haziran: Yıldız Tilbe

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  • 22 Haziran: +1 Sunar: Gazapizm

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  • 23 Haziran: Hep Yeni Kal Sunar:90'lar Türkçe Pop Fest

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Kadıköy Sahne

  • 12 Haziran: Jehan Barbur

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IF Performance Hall Beşiktaş

  • 12 Haziran: İstanbul Armoni Korosu

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Zorlu Açık Hava Sineması Başlıyor Zorlu Açık Hava Sineması Başlıyor

Grand Pera Cercle D'orient

  • 12 Haziran: The Moment House - Furkan Kurt & Kerem Tekinalp

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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

  • 12 Haziran: Yıldız Tilbe

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The Wall Saloon & Performance

  • 13 Haziran: Halusinasyon / Vuslat / Peron

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Dorock XL Kadıköy

  • 13 Haziran: Arctic Monkeys Tribute

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Dada Salon Kabarett

  • 13 Haziran: Melek Büyükçınar

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Akbank Sanat

  • 14 Haziran: Caz Dinleme Kulübü "Dansın Cazla Karşılaşması"

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CRR Konser Salonu

  • 14 Haziran: Haidouti Orkestar - Gypsy Turkish & Oriental Brass Band

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Jolly Joker Kartal İstMarina

  • 14 Haziran: Gökhan Türkmen

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Kuruçeşme Açıkhava

  • 14 Haziran: Bir Arabesk Müzikali-Afara Uğur Aslan

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Kadıköy Sahne

  • 14 Haziran: Ayrık Otu

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Türk popundan rock'a, cazdan alternatife birçok farklı müzik türünde konserlerin olduğu bu etkinliklerde, her müziksever kendi zevkine uygun bir etkinlik bulabilecek. Müziğin ritmine kendinizi bırakmak ve yazın tadını doyasıya çıkarmak için bu konserleri kaçırmayın!

Kaynak: HABER MERKEZİ