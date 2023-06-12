Yazın sıcak ve enerji dolu günleri geldi çattı! Şehrin hızına yetişmeye çalışan İstanbullular, iş yoğunluğunu ve stresi bir kenara bırakıp nefes alabilecekleri bir aktivite arayışında. Ancak ne yazık ki, kentin karmaşasından sıyrılıp, huzurlu bir an yakalamak hiç de kolay değil. Fakat endişelenmeyin, çünkü İstanbul'un kültür ve sanat hayatı bu yaz sizin için eşsiz bir program sunuyor. Haziran ayı, İstanbul'da müzikseverler için oldukça yoğun ve eğlenceli geçecek gibi görünüyor.

Bir yandan yaz sıcakları, bir yandan müziğin birleştirici gücü... Üstelik bu güç, açık hava konserleri ve canlı performanslarla daha da etkileyici hale geliyor. İstanbul'un eşsiz atmosferinde, sevdiğiniz sanatçıların canlı performanslarını izleme şansını kaçırmak istemeyeceksiniz.

Bu yaz İstanbul, her müzik türünden ve her zevkten müzikseverlere hitap edecek bir dizi konserle adeta bir müzik festivaline ev sahipliği yapacak. İşte Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek olan ve müzikseverlerin kaçırmaması gereken konserler...

Maximum Uniq Açıkhava BKM Yaz Etkinlikleri

14 - 15 Haziran: Zengin Mutfağı

16 Haziran: Ajda Pekkan

18 Haziran: İbrahim Selim ile Quiz Night

20 Haziran: Aydınlıkevler

21 Haziran: Yıldız Tilbe

22 Haziran: +1 Sunar: Gazapizm

23 Haziran: Hep Yeni Kal Sunar:90'lar Türkçe Pop Fest

Kadıköy Sahne

12 Haziran: Jehan Barbur

IF Performance Hall Beşiktaş

12 Haziran: İstanbul Armoni Korosu

Grand Pera Cercle D'orient

12 Haziran: The Moment House - Furkan Kurt & Kerem Tekinalp

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava

12 Haziran: Yıldız Tilbe

The Wall Saloon & Performance

13 Haziran: Halusinasyon / Vuslat / Peron

Dorock XL Kadıköy

13 Haziran: Arctic Monkeys Tribute

Dada Salon Kabarett

13 Haziran: Melek Büyükçınar

Akbank Sanat

14 Haziran: Caz Dinleme Kulübü "Dansın Cazla Karşılaşması"

CRR Konser Salonu

14 Haziran: Haidouti Orkestar - Gypsy Turkish & Oriental Brass Band

Jolly Joker Kartal İstMarina

14 Haziran: Gökhan Türkmen

Kuruçeşme Açıkhava

14 Haziran: Bir Arabesk Müzikali-Afara Uğur Aslan

Kadıköy Sahne

14 Haziran: Ayrık Otu

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Türk popundan rock'a, cazdan alternatife birçok farklı müzik türünde konserlerin olduğu bu etkinliklerde, her müziksever kendi zevkine uygun bir etkinlik bulabilecek. Müziğin ritmine kendinizi bırakmak ve yazın tadını doyasıya çıkarmak için bu konserleri kaçırmayın!