Haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli zamlarından önce açıklanacak son enflasyon verisi olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Ayrıca, açıklanacak olan enflasyon verisi, memur ve emekli maaşı zammı için de belirleyici olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

Haziran Ayı Enflasyon Oranları Ne Zaman Açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon oranlarının, 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

Haziran Ayı Enflasyon Beklentisi

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ve Mayıs Aylarının Enflasyon Rakamları

Ocak ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %57,68, aylık %6,65

Şubat ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15

Mart ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29

Nisan ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39

Mayıs ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04