HAZİRAN 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu. Yıllık enflasyon ise %%39,59 olarak açıklandı.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 250 TL

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250 TL

Örnek konut kirası: 3.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL