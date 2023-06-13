Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD Merkez Bankası (FED), Haziran 2023 faiz kararını ne zaman açıklayacak? Haziran 2023 FED faiz kararı açıklandı mı? Mayıs ayında politikalar faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5 - 5,25 aralığına yükselten FED'in Haziran ayında faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizde...

Haziran 2023 FED Faiz Kararı Açıklandı Mı?

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı 14 Haziran Çarşamba tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED'İN 2023 Yılı Toplantı Takvimi

-Haziran: 13-14



-Temmuz: 25-26



-Eylül: 19-20



-Ekim/Kasım: 31-1



-Aralık: 12-13