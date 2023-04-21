Hazine ve Maliye Bakanı Nuıreddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden 'bayram müjdesi' başlığıyla yaptığı paylaşımda, bakanlık bünyesinde nitelikli 2 bin 750 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir?

Kimler başvurabilir? Branş dağılımı ve açılan kontenjanlar aratılıyor.

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Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine 2 bin 750 personel alımı yapılacağını duyurdu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI, TARİHLERİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından duyurduğu bayram müjdesinde, 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı; Gelir İdaresi Başkanlığı'nda ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel istihdam edileceğini duyurdu. İlana başvuru şartları ve tarihlerinin ise bayramdan sonra açıklanacak.

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