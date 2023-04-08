Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Bakan Nebati "Bu zorlu süreçte bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan Türkiye Ekonomi Modeli’ni hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.
Şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu belirten Bakan Nebati, "Enflasyonda da 2022 yılı kasım ayından bu yana düşüş trendine girdik ve 2023 yılı mart ayı itibarıyla yıllık yüzde 50,5 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan'da devreye alacağız. Ülkemizin ve Denizli ile birlikte tüm şehirlerimizin, son 21 yılda kat ettiği mesafe adeta asırlık bir mesafedir. Bu 21 senenin istisnasız her günü, yurdumuzun dört bir köşesinde milletimize art arda kazandırdığımız sayısız eser ve hizmetlerimizle doludur. Bugün, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde Türkiye yeni bir eşiğe gelmiş durumdadır." dedi.
Muhalefeti sert bir dille eleştiren Nebati, “Bugün 7'li masa ekonomi alanında her biri 7 ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor. Biri sıkı para politikasından bahsediyor, öteki de çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor. Sizin ekonomi politikanız hangisi? Sadece tutarsız, zeminsiz ve tozpembe hayallerden mi ibaret? Adeta bir ipe 7 kişi çıkmış hepsi birden ipin üstünde oynamaya çalışıyor. Daha önce birkaç defa bu 7'li masaya sordum, henüz bir cevap alamadım. Tabii cevabı aralarından kim verecek bu da şüpheli. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Lafı hiç dolandırmadan şu iki soruma net bir cevap verin; birincisi, 'Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz?' İkincisi ise 'Faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız?' Altı boş ancak çok süslü vaatlerinizi bir kenara bırakın. Açık, net cevaplar verin" ifadelerini kullandı.
Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyümenin 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürdüğünü söyleyen Nebati, “Ekonomideki sağlıklı ve güçlü büyüme, istihdamda da yeni zirveleri test etmemizin önünü açıyor. Bu yılın ocak ayında 31,8 milyon kişiyle, istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakalamış bulunuyoruz. İhracatımız da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmış durumdadır. Bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yaparken, Mart 2023 itibarıyla yıllık 255 milyar dolar ihracat seviyesini geride bırakmayı başardık.” dedi.
Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Nebati, AFAD’a yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarım yapıldığını söyledi. Deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm kabine olarak bizzat sahada ve milletle birlik içinde çalışmalarını sürdüklerini kaydeden Nebati, afetlerin açtığı yaraların en hızlı şekilde beraberce sarılacağını, oluşan maddi kayıpların çok daha iyileriyle telafi edileceğini ifade etti.
YENİGÜN HABER MERKEZİ