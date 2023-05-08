Bakanlık, 6 yıl vadeli, değişken faizli tahvilde 2,01 milyar TL'lik teklif alırken, 1,01 milyar TL net satış gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 6,86 olarak oluştu. 2 yıl vadeli sabit getirili devlet tahvilinde ise 288 milyon TL'lik teklife karşılık 179,9 milyon TL net satış yapıldı ve bileşik faiz yüzde 15,53 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili için ihale öncesi kamuya 1,5 milyar TL ve piyasa yapıcılara 125 milyon TL satış gerçekleştirdi. Piyasa yapıcıların toplam teklifi 191 milyon TL oldu.

Öte yandan, 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilde kamuya 3 milyar TL satış yapıldı. Piyasa yapıcıların 1,05 milyar TL teklifine karşılık 600 milyon TL satış gerçekleştirildi. Bu ihalelerle Hazine'nin toplam borçlanma miktarı 6,4 milyar TL'ye ulaştı.

Kaynak(AA)