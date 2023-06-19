Bakanlık, 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 yıl (1.722 gün) vadeli sabit kuponlu iki farklı tahvil ihraç etti.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 3 milyar 910,1 milyon TL, nominal satış tutarı ise 4 milyar 195 milyon TL oldu. İhaleye katılanlar toplamda 7 milyar 936 milyon TL teklif verdi ve dönemsel faiz oranı yüzde 3,46 olarak belirlendi. Bu tahvilin ödeme tarihi 21 Haziran 2023 Çarşamba olarak belirlenirken, geri ödeme tarihi ise 16 Haziran 2027 olarak belirtildi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesine gelen toplam teklif 33 milyar 852 milyon TL oldu. Bu ihalede gerçekleşen net satış 17 milyar 831,9 milyon TL, nominal satış tutarı ise 20 milyar 261 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede belirlenen dönemsel faiz oranı ise yüzde 17,99 oldu. Bu tahvilin ödeme tarihi yine 21 Haziran 2023 Çarşamba olarak belirlenirken, geri ödeme tarihi ise 8 Mart 2028 olarak belirtildi.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu iki ihalesi ile toplamda yaklaşık 50 milyar TL borçlandığı görüldü. Bu ihaleler, Türkiye'nin devam eden finansman ihtiyacını karşılamak için düzenlendi