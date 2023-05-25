Çukur dizisiyle çıkış yakalayan güzel oyuncu Hazal Subaşı, aynı dizide tanıştığı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde yollarını ayıran ikili sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri tüm fotoğrafları kaldırmışlardı.

Gizemli Sevgili Aras Bulut İynemli'nin Kuzeni Çıktı

Önceki akşam magazin muhabirlerine yakalanan Hazal Subaşı, yanında bulunan kişinin erkek arkadaşını olduğunu söyledi. Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olan Atakan Başavcı 1 aydır birlikte olduklarını söyleyen Subaşı, "yaşayan ve ilişkisini noktalamasının ardından sessizliğe bürünen Hazal Subaşı, özel hayatıyla yeniden magazin gündemine geldi. Yaklaşık 1 ay önce Atakan Başavcı ile yeni bir ilişkiye başlayan güzel oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi ile ilk kez objektifler tarafından görüntülendiler.

Mekan Çıkışı Görüntülendiler

Bir mekan çıkışı görüntülenen Subaşı ile sevgilisi Atakan Başavcı, karşılarında kameraları görünce oldukça şaşırdılar. Güzel oyuncu Hazal Subaşı, gelen sorulara, "Şuan ilişkinin çok başındayız daha 1 ay oldu. İyi akşamlar "şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi