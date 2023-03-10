1995’te İzmir’de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.

İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir

Filmografisi

Televizyon

2016-2018 Adını Sen Koy

2018 Bir Umut Yeter

2019 Halka

2019-2021 Çukur

2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2022-2023 Kasaba Doktoru

İnternet dizi ve filmleri

2021 Bizi Ayıran Çizgi

2022- Sıcak Kafa

Ölüm Kime Yakışır

Kötü Adamın 10 Günü

Yarışma

2015 Miss Turkey Üçüncülük

2015 Miss Supranational Temsilci

2015 Çarkıfelek Konuk

2016 Miss Turkey

Ödülleri

2015 Miss Turkey Üçüncülük Güzellik yarışması

2018 Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Adını Sen Koy

2022 26. Altın Objektif Ödülleri (MGD) Yılın Drama Uyarlama Dizi Kadın Oyuncusu Kasaba Doktoru

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