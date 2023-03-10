1995’te İzmir’de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.
İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı bu seçmeler ile hayatının değişeceğinin farkında değildir
Filmografisi
Televizyon
2016-2018 Adını Sen Koy
2018 Bir Umut Yeter
2019 Halka
2019-2021 Çukur
2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2022-2023 Kasaba Doktoru
İnternet dizi ve filmleri
2021 Bizi Ayıran Çizgi
2022- Sıcak Kafa
Ölüm Kime Yakışır
Kötü Adamın 10 Günü
Yarışma
2015 Miss Turkey Üçüncülük
2015 Miss Supranational Temsilci
2015 Çarkıfelek Konuk
2016 Miss Turkey
Ödülleri
2015 Miss Turkey Üçüncülük Güzellik yarışması
2018 Kıbrıs Havadis Medya Ödülleri Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Adını Sen Koy
2022 26. Altın Objektif Ödülleri (MGD) Yılın Drama Uyarlama Dizi Kadın Oyuncusu Kasaba Doktoru