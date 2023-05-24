Aşk bazen beklenmedik yerlerden çıkıp karşımıza çıkar. Bu kez de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sevilen oyuncu Hazal Subaşı, kalbini Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başavcı'ya kaptırdı. Subaşı, genellikle özel hayatını gizli tutarken, eğlence sektöründe faaliyet gösteren Atakan Başavcı ile vakit geçirirken görüntülenmesi, dedikoduların hızla yayılmasına sebep oldu.

Atakan Başavcı'nın Aras Bulut İynemli'nin kuzeni olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu bağlantı, spekülasyonları da beraberinde getirdi. Çünkü Subaşı'nın eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile İynemli'nin yakın dost olduğu ve hatta "kanka" oldukları biliniyor. Türkiye'nin eğlence sektöründe sıkı dostluklar gelişebildiği göz önüne alındığında, Hazal Subaşı ve Atakan Başavcı'nın yollarının Aras Bulut İynemli vesilesiyle kesişmesi şaşırtıcı değil.

Hazal Subaşı, ilişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bu durumda Rıza Kocaoğlu'nun hayranları nasıl bir tepki verecek, henüz bilinmiyor. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladıkları da gözlemlendi.

Yenigün Haber Merkezi