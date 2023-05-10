Önceki makalede Ülkemizin YEDİ ayrı BÖLGESİNİN bütün (en büyük ve en küçük) birimlerin temsilcileriyle DÜŞÜNCE KURULUŞLARI oluşturulmasını önermiştik. İyi bir çalışmayla, atıl haldeki, bazı VERİMLİLİKLERİN ortaya çıkarılıp projelendirilerek icraata sokulmalarını ve Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak hale getirilmesini anlatmıştık. Böylelikle istihdam-Üretim-Fiyatlardaki artışların geriletilmesi v.b gibi faydalar sağlanabileceğini söylemiştik. İlk teklifimiz “HAYVANCILIK” projemiz olmuştu.

Tabi proje önerilerimiz zemini uygun her bölgenin özelliğine göre uygulama alanı bulabilecek niteliktedir.

Bu gün ikinci PROJE TEKLİFİMİZİ “ORMANCILIKLA” ilgili sunacağız inşallah. Ülkemizin bir çok bölgesinde Ormanlarımız mevcuttur. Ancak yeterince verimlilik esasına göre kullanılıyor mu, tartışılabilir. Bizim önerimiz şöyledir:

Mevcut ormanlarımızı ufak dokunuşlarla, daha verimli hale getirebilir diye düşünüyoruz.

1- Mevcut ormanlarımızın çoğu yeterince güneş ve yağmuru içine alamamaktadır. Çünkü, ormanlarımız, irili ufaklı çok sık halde birbirine girmiş vaziyettedir. Özellikle Karadeniz bölgesi böyledir. Mutlaka diğer bölgelerde buna benzerlik vardır.

2- Ormanlardaki ağaçlar arası mesafe en verimli şekilde olması için yeniden düzenlenmelidir. İki ağaç arasında kalan irili-ufaklı bütün ağaçlar kesilmelidir. Zaten beş-altı senede yenilenme oluyor.

3- Zeminin “OTLAK” bir hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Yağmur ve Güneş her alana yağması-vurması şeklini almalıdır. Bunun için KONTROLU yapılabilen bir ŞARTNAME hazırlanmalıdır. Ormandaki ağaçların yenilenerek gelişmesi hep canlı ve diri tutulması rayına oturtulmalıdır.

4- ŞARTNAMEYE uygun şekilde, Ormanlarımızdan kalkınma adına daha çok istifade delmesi için belli bir HEKTAR alan tespit edilerek (10-20-30-40-50 yıllığına v.b gibi) üretici müteşebbislere kiralanmalıdır.

5- Üretiminden devlet bir PAY, üretici müteşebbis bir PAY almalıdır. Gerekirse Vergiler (0)lanmalıdır.

6- İrili-ufaklı ağaçlar; odun-kömür-kereste olarak, hem yakıt hem-mobilya-hem inşaat-hem kağıt sektöründe kullanılacak şekilde satılmalıdır.

7- Zamanla yeni büyüyen ağaçlarla MESAFE esası korunarak yaşlanmış- hastalanmış-kurumaya yüz tutmuş ağaçlarda kesilerek gerekli alanlarda kullanılacak şekilde üretime sokulmalıdır.

8- Ağaçların dökülen yaprakları ve Zeminde oluşan otlar hayvancılıkta değerlendirilecek şekilde üretilerek satılmalıdır.

9- Orman alanı rahatlamış bir hale geldiğinde, gerekirse ARICILIK yapılması için elverişli alan haline gelmiş olur. Arı kovanları çok rahat bir şekilde ağaçların dallarına yerleştirilmiş olur. BAL üretimine de katkı sağlanmış olur.

10- Genel olarak, sonuç itibariyle oluşan faydaları şöylece sıralayabiliriz:

A- Ormanlık alanlarımız, olması gereken mevcudiyeti korunmuş, hem de yenilenerek gelişmesi sağlanmış olur.

B- Bir çok alanda yeni üretim çeşitleri devreye sokulmuş. Böylelikle ülkemizin kalkınma hamlesine destek olunmuştur.

C- Hem üretim hem de istihdamda altı değer sağlayan katılar devreye sokulmuştur.

D- Hayvancılık-Arıcılık-Isınma-İnşaat-Mobilya-Kağıt Sanayinde yeni alanlar açılmıştır.

E- Hem Devlet-Hem Millet kazanmıştır.

NOT: Hangi alanda olursa olsun, Hiç bir güven kontrole mani değildir. Kontrol mekanizması iyi çalışmalıdır. Bu olmazsa olmazdır.

İnşallah, Haftaya görüşebilme dileğiyle Allah’a Emanet olunuz. Selâmlar.