Ülkemiz; Yedi ayrı bölgesi, illeri ilçeleri, kasabaları ve köyleriyle maddi ve manevi değere sahip bir çok güzellikleri içinde barındırır. Çok güzel Akarsuları, yapısına göre farklı özellikleri olan turistik yerlere, 30-40-50 yıl öncesine göre maalesef yetirince yalnızlaşmış YAYLALARA sahiptir. Pek tabi farklı bir çok ZENGİNLİKLERE DE.

Bu makalede HAYVANCILIK açısından YAYLALARIMIZI ele almaya gayret ettik.

Yaylalarımızın çok büyük bölümü bugün verimlilikten uzak atıl bir durumdadır. (Senelik, tarihi belli günlük) ŞENLİKLER ve KISMEN TURİSTİK ziyaretler dışında bir canlılık görülmemektedir.

Oysa bu yerler geçmişte HAYVANCILIĞIMIZIN can damarlarıydılar. Her köyün ortalama 3000 İLE 10.000 arasında küçük ve büyük baş HAYVANLARI yaz boyu yaylaları otlak yaparlardı. Bunun için her köyün kendi yayla evleri vardı, oralara çıkarlardı. Bugün; O, yemyeşil alanlarda sayısı ortalama 100-300 arasında değişen küçük baş hayvanlar ya var, ya yoktur. bu durumu bu alanlardan şehirlere göçler oluşturdu. Bugün; süt-et-yağ fiyatları alabildiğine şişmiş durumda.

Bir söz vardır. Demokrasilerde çareler tükenmez diye. Aslında çare çaresizlikte değil, çare akleden-düşünen-proje üretip uygulamaya koyacak sorumlu şahıslar ve yöneticilerdedir. En üstten en alta kadar. Bu bölgelerdeki şehirlerin VALİLERİ, KAYMAKAMLARI, BELEDİYE ve BELDE BAŞKANLARI, MUHTARLAR, sorumluluk duygusuna sahip düşünen ŞAHISLAR. Düşünce kuruluşları oluşturarak yararlı projeleri devreye sokmalılar. Herkes bunun SORUMLULUĞUNU taşımalıdır. Girişim bu şekli alırsa kısa zamanda yeni projelerle yeni üretim alanları açılarak; ET-SÜT-YAĞ v.b. ürünlerin fiyatları ASGARİ seviyeye çekilir üretim artırılarak.

Bunun için bütün yetkililere ÖNERİLERİM:

Yöneticiler bu amaçla her bölgenin, şehirlerin, il ve ilçelerin YAYLALARINI gezip görmeleri hizmet açısından önemlidir.

YAYLA YOLLARININ yaz ve kış şartlarına göre, gidiş ve gelişlerinin rahatlaştırılıp her türlü teknik şartlara uygun hale getirilerek yeniden REVİZE edilmesi gerekmektedir.

Hayvancılığa uygun MER’ALAR kendi içinde m2 esasına göre sınıflandırılarak, en geniş şekilde, Hayvanların otlanabileceği alanlar olarak parsellendirilmelidir.

Parsellenmiş bu alanlarda günün en güzel şartlarıyla bütünleşmiş şekilde, yeterlilik esasına sahip TESİSLERLE donatılmalıdır.

FAİZSİZ devlet desteğiyle, bir bölümü teşvik amaçlı HİBE şeklinde girişimcilere sunulmalıdır. Bunun için bir ŞARTNAMEYLE üretimin başından sonuna kadar, en kaliteli halde yürütülmesinin hem yaptırım içeren, hem Denetleyici Maddeleri konulmalıdır.

İşletme yönetimi için gerekli şartlar duyurulmalı, işin içine profesyonelliğin dışında hiçbir amatör RUH sokulmamalıdır. Gerekirse yeterli bütün eğitimlerden geçirilir bir süreç işletilmelidir.

Eski KAPASİTELERİN yakalandığı ( her köyün 3000 bin – 10.000 arası büyük, küçük baş hayvan sayısının) Yakalandığı bunun en sıka zamanda yeterli seviyenin üstüne çıkartılacak İHRAÇ edilebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır ve ona göre hayvan sayısı gerektiği ölçütler de artırılmalıdır.

Esas amacın Halka UCUZ (et-süt-yağ-peynir-deri ürünleri-yün ve benzeri ürünlerde) HİZMET sunulmasıdır. İHRACAT boyutu Halkın yeter ihtiyacı sonrası daha çok KÂR amaçlı devreye sokulmalıdır.

Bunun için Vakit geçirilmeden, gerekli girişimler devreye konulmalıdır.

Selamlar Allaha Emanet olunuz.