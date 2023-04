Dünyada TÜRKİYE diye tek bir Ülke vardır. Ve ülke hepimizin ülkesidir. Vatanını-Milletini-Devletini seven herkes bu ülkenin BÜYÜMESİNE kendince, bir katkı vermek zorundadır. Kimimiz çalışarak, kimimiz düşünüp proje üreterek, kimimiz üretilen projeleri planlayarak, kimimiz idaresiyle tatbike koyup sonuçlandıracak v.b...

Ülkemiz YEDİ ayrı BÖLGESİYLE birbirini bütünler. Her bölge kendine göre ülke kalkınmasına katkı verecek birçok verimli alana sahiptir. bir bölümü halen su yüzüne çıkmış görünür halde ve uygulama alanın da kalkınmaya, büyümeye katkı verir haldedir. Ancak iyi bir ARGE çalışmasıyla BÂKİR halde olup, KEŞFEDİLMEYİ bekleyen çokça da DEĞERLERİMİZ Mevcuttur. Kimisi gözümüzün önünde belki de düşünceye bir kıvılcım tutuşturmayı bekliyor. Kimisi de biraz daha derinlerde keşfedilmeyi biliyor.

Her Bölge İllerinin-İlçelerinin-Kasabalarının-köylerinin yönetim kadrolarına büyük görevler düşmektedir. Tabi ki bütün insanlarına da. Her biri bulundukları yerlere, ülkenin BÜYÜMESİ adına ekip halinde KAFA YORMAK zorundadırlar. Her bölge kendi Büyümesini katlayarak, diğer Bölgelerle HAYIRDA, ÜRETİMDE, PROJELEMEDE yarış halinde olmalıdır. Sadece ANKARADAN her şeyi bekleyerek tatbike koymak yeterli değildir. (Veya BÜYÜK ŞEHİRLERDEN)

Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Muhtarlar kendi içlerinde iyi bir eğitimden geçerek, Halkla çok iyi ilişkiler içerisinde hareket ederek, Sevgiyle, coşkuyla, birbirini motive ederek en tepeden, en küçük birime, tek kişiye kadar, Ülke büyümesi adın güçlü BİRLİKTELİĞİN en kısa sürede bugünkünden daha DUYARLI, daha HAREKETE geçici olarak oluşturulması elzemdir.

İnşallah haftaya görüşebilmek niyetiyle Allah’a Emanet olunur.