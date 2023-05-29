Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak zafer elde etti ve Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Cepkin, "Seçim sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'nun istifasını bekliyoruz. Yeni bir vizyon ve liderlikle CHP'nin daha güçlü bir muhalefet yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"CHP'ye yeni bir vizyon ve liderlikler"

"Evet sonuçları sabırla bekledik şimdi gerçekler vakti. Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu bey 20 yıl içindeki şartları, adil olmayan mücadeleyi de göz önünde bulundurarak, azimli bir kampanya süreci yürüttüğünüzün hakkını vermeliyiz. Ama malesef yeterli değil siz de takdir edersiniz ki.

Mağlup olsakta bu seçimin kazananı biziz

En yüksek oy oranına sahip muhalif parti olduğunuz için, oylar bölünmesin bir noktada toplansın diye bir çok seçmen CHP ye oy vermektedir. Bu maalesef partinizin oy oranının gerçeğidir. Her seçim zamanı 'bakın bu çok önemli, son seçim, bu kez bitti, oy verin, sandığı bırakmayın' vesaire söylemleri ile muhalif kesim umut deresinde çalkalana çalkalana raftingçi oldu. 20 yıl az bir süre değil ve görüyoruz ki bu uzun süreçte maalesef partiniz bünyesi, elini güçlendirebilecek, organize olabilecek gerçekçi, somut ve yeterli adımlar atamamış. 'Mağlup olsak da bu seçimin kazananı biziz' gibi bir istatistik yüzde hesabı da bu halkı artık kesmez.

CHP Kadrosunun Yenilenmesi Şart

CHP kadrolarının kökten yenilenmesi, gerekli istifaların yapılıp, 'muhalefet' olarak hayata devam etme rahatlığında değil de, gerçekten 'iktidar' olma gerçekliğine sarılmış yeni kadrolar yaratılması esastır, kaçınılmazdır. 20 yılda halka umut ve veya lider olabilecek sadece iki isim öne çıkarılabilmiştir. Malumunuz onlar da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş beyler. Yeni süreçte artık nasıl bir strateji uygulanır, yerel seçimlere nasıl hazırlanılır, genel başkan kim olur ve önümüzdeki 5 senede nasıl yenilenir bunlar partinizin yeni kaçınılmaz yol süreçleridir. Aynı düzende devam edilmesi kanaatimce hiç bir fark yaratmayacaktır. Bu uzun yolculukta İnandığım tek gerçek ve umut ışığım asla ilkesinden ve kurucu lideri M. K. Atatürk'ün yolundan sapmayan milletimizdir."

Kaynak: Yenigün Gazetesi