Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, köylerdeki büyük ve küçük baş hayvanlara yem desteği sağlamak üzere yardım kampanyası başlattı.

Depremin ikinci sabahı itibariyle HAYDİKO Artvin Derneği olarak hem insanlara hem hayvanlara yardımcı olabilmek amacıyla üç araçla beraber yolla çıktıklarını söyleyen HAYDİKO Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, “Aramızda AFAD arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış profesyonel arkadaşlarımız olduğu gibi veteriner hekimlerimiz ve gönüllülerimiz var. Bölgede enkazlarda kalan yaralanmış hayvanlara ilk müdahalelerini yapıyoruz ve hayvanların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgelere tam teşekküllü kliniklere sevkini sağlıyoruz. Aynı zamanda alandaki sahipsiz sokak hayvanlarının ve sahipli hayvanların beslemelerini yapıyoruz. Şimdi köylerdeki büyük baş ve küçük baş hayvanlara yem desteği sağlayacağız. Tüm Türkiye'nin Adıyaman, Kahramanmaraş, Elbistan ve çevresindeki hayvanlara yardım edebilmek için desteğine ihtiyacımız var” dedi. (YHM)