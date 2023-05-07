Bostancı iskelesinden Maltepe’deki miting alanına kadar kol kola yürüyerek birlik mesajı veren kadınlar, “Yürüyüşümüz baharın gelişinin habercisidir” dediler.

‘14 Mayıs’ta kadınların mesajı görülecek’

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Elif Esen, “14 Mayıs’ta bahar gelecek. Seçim günü, biz kadınları ısrarla yok saymaya devam eden iktidara ve ortaklarına karşı kadınların vereceği mesaj görülecek” dedi. Esen, kadınlara “Haydi, hep birlikte değişimin öncüsü olalım” çağrısında bulundu.

“Kadınların yaşadıkları tüm sorunların farkındayız. Her derde bin DEVA geliştirdik” diyen Esen şu ifadeleri kullandı:

‘Ödevimizi iyi çalıştık’

“Tüm zorluklara rağmen tam demokrasi ve özgürlük yolunda yılmadan gayret edenleri yanımızda görünce duygulanmamak elde değil. Hiçbir kadını ve kız çocuğunu geride bırakmayacağız. Ödevimizi iyi çalıştık. Çözümlerimizin her biri uzman ekiplerin, gönüllü kadınların, sivil toplum örgütlerinin emeğiyle oluştu.”

‘Elimizden gelenin fazlasını yapacağız’

“Önleyici tedbirlerin yanı sıra, yeni bir zihniyeti yerleştirmek için tüm kesimlerle ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Eğitim sistemini, basın-yayın ve sosyal medya mecralarını kadın-erkek eşitliğine katkı sağlamaya teşvik edeceğiz. Aileden başlayan eğitimle ve aile-okul-toplum üçgeninde şiddete yönelik kültürel kodları belirleyeceğiz. Bunların değişmesi ve dönüşmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yıllarca türlü mağduriyetlerden yorulan kadına nefes olacağız.”

‘Demokrat kadınların inanç ve gayretlerine güvenimiz tam’

“Kalkınmanın temelinde demokrasi vardır. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesinin, kadınların sosyal, siyasal, ekonomik hayata ve karar alma mekanizmalarına eşit bir şekilde katılmasının esasını demokrasi oluşturur. Tüm bunları gerçekleştirmek üzere çıktığımız yolda ülkemizin demokrat kadınlarının mutlu ve huzurlu yarınlara olan inanç ve gayretlerine güvenimiz tam.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ