Hayatta en büyük hediye sağlıktır.

En güzel tavır kanaat

En güzel ilişki sadakattir.

Balzac.

Merhabalar,

Hayattan en büyük dileğin nedir? Cevaplarımız genelde 1. Aşk 2. Para 3. Sağlık deriz. Para ile Aşk hep yer değiştirir ama Sağlık genelde son seçenektir.

Hayatt o kadar hızlı geçer ki; üniversiteden sonra iş hayatı, para kazanma telaşı, hep bir hedef, sabah işe git akşam eve gel, evin işleri, bu arada ideal ilişkiyi arama çabaları, evlilik, çocuklar, çocukların büyümesi okulları derken önce anne & babalarımızın hastalıkları derken bizim yaşlarımız ilerlemiş ve kronik sağlık sorunları ile belki de çağımızın kötü hastalıkları aniden kapımızı çalmış…

Tansiyon, şeker, ailede varsa genetik hastalıklar, kendi bedenimizi hor kullanmaktan omurgamızı etkileyen fıtık, omurga düzleşmesi, kronik baş ağrıları kendini göstermiş, insanın sağlığı keyfi yerinde olmayınca hayattan hiçbir şeyden keyif almaz hale geliyor.

Ummadığınız bir anda büyük bir sağlık sorunu ile karşılaştınız ……

Şimdiye kadar herkese pozitif enerjiniz ile bilginiz ile akıl verip herkese ilk koşan siz olmanıza rağmen başınıza geldiğinde bir şok oluyorsunuz? Hayatı sorguluyorsunuz? Neden ben diyorsunuz? Ruhum bu deneyimi neden tercih etti diyorsunuz? Ben nasıl başa çıkarım diyorsunuz? İnternette birçok korku senaryoları okuyorsunuz ve psikolojiniz yerlerde? Süreç nasıl olacak? Kaygı korkular, kaybetme korkusu, yalnız kalma endişesi, hırçınlık, kabulleniş süreci ve hayat aslında diyor ki sana ÖNCE SEN DEĞERLİSİN ….

İlk şamanik deneyimimden bahsetmek istiyorum. Bil Yay vakfında, aynı zamanda vakfın başkanı çok değerli Tülin Etyemez Schimberg ile yaptığımız bir çalışmada gördüğüm vizyonda yerin altına indim karıncaların inşa ettiği yolu gördüm ve dedim ki "her şeyin bir çözümü var imkansız hiçbir şey yok” şimdi ne zaman kaldırımda taşın arasında açan iki çiçek görsem, ne zaman bir karınca görsem içim bir umutla dolar …

Hastalıkların psikolojik nedenlerini bulduğunuzda ya da ailenizdeki aktarımızı aile dizimi ile bulduğunuzda mucizelere inanın, tek başına değil tabi, aldığınız tedavi ile Barış Muslu’nun sloganı gibi beyninize, duygularınıza, hayata bakış açınıza format attığınızda, hayat size şimdiye kadar görmediğiniz pencerelerini açacaktır….

Baş ucu kitaplarımdan biri olan Jacques Martel’in Hastalıklar ve Rahatsızlar Ansiklopedisi'nden bazı çok bilinen hastalıkları, birkaç hafta arayla sizinle paylaşmak istiyorum.

Bağırsak, Kolit, sindirim sorunlarına yol açabilecek duygu durumları; Mutsuzluk, korku, kafa karışıklığı, isyan duyguları bağırsak sorunlarına yol açar……

Olumlama cümleleriniz: Özerk olmayı kabul ediyorum, Kendime istediklerimi yaratmak için tüm kaynakların içimde olduğunu söylemeyi kabul ediyorum, Üzerinde kontrol sahibi olabileceğim tek kişi var oda benim.

Baş ağrımız bize ne söylemek istiyor? Bir şeyi başarmak için zihinsel olarak fazla çaba sarf etmek, tereddüt, endişe, korku, geleceğin getirecekleri hakkında takıntı geliştirmek.

Olumlama cümleleriniz hem kendime hem de diğer insanlara karşı daha sabırlı ve daha esnek olmayı öğrenmem gerekiyor. Yasadıklarımla aramda bir mesafe bırakmayı kabul ediyorum.

Beyin, Parkinson hissettirdikleri, bize mesajı? Hayatta ileriye gitmemi engelleyen bir güvensizliğin ve yetersizliğin içinde olduğum için titrer ve sarsılırım. Güçsüz ve yetersiz olduğumu düşündüğümde, kendine güvensizlik ve hayatına başkalarının müdahale etmesi tetikleyen etkenlerdir.

Olumlama cümleleriniz; Hayata güvenerek, kendime yaşamayı hak ettiğimi söyleyerek tüm dizginleri ele, almayı kabul ediyorum. Sevginin bana akmasına izin veriyorum. Ben benim, hayatı akışında yaşıyorum.

Bazı ilaçları almakta zorluk çekebiliriz ; ağır gelebilir , vücut alışmakta zorluk çekebilir, ilacınızla konuşun ☺ Bana iyi geleceğini biliyorum , seninle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz , bedenimin sana ihtiyacı var , seni sevgi ile kabul ediyorum ve sana uyumlanıyorum , beni iyileştirdiğin için teşekkür ederim. İnanın ilacınız yan etkilerini değil , size yararlı yönlerini gösterecektir.

Kendinizi ön plana alın, ertelemeyin hiçbir şeyi, hayatın renklerini ruhunuza alın, başınıza ne gelirse önce kabullenin , sonra vücudunuzla uyumlanın "Tamam geldin kabulümsün ama senden güçlüyüm " demeyi unutmayın…. Tevekkül tesadüfe bırakılmaz, bedeninizin ne kadar güçlü olduğunu görmelisiniz. Unutmayın pes etmek çok kolay önemli olan mücadele etmek ve hayatın her anını kaliteli geçirmektir...

Disiplin ile yardım ile başa çıkamayacağımız hiçbir şey yok, kendinize inanın Yüce Rabbim başa çıkamayacağınız hiçbir şey ile sınamaz sizi…

Lütfen düşünün neyi fark ettiniz? Kimi kaybetmekten korktunuz? Neyi yaşamak istediğinizi fark ettiniz? Hayatınızda neye yer açtınız?

Unutmayın size gerçekten değer veren hiç kimseyi kaybetmezsiniz ….

Küçük bir örneği arkadaşımın izni ile paylaşıyorum;

Arkadaşımın ailesi İstanbul dışında yaşarken, annesi vertigo oldu. Yanlarına gittiklerinde, annesi iyileşiyor; eve döndüklerinde annesi hastalanıyor. Bu böyle birkaç sefer sürdü. En son gittiğimde annesi ile konuşmuş ve “Anne bu hastalık sana nasıl hizmet ediyor da sen buna tutundun" diye sormuş. Önce anlamamış ne demek istediğini. "Anne bak ben buradayım, bu hastalık sana nasıl hizmet ediyor" diye tekrar sormuş. Kadın bir aydınlanma yaşadı ki sorma dedi. Yalnız kalmak istemediği için bilinçaltının vücudunda bu hastalığı ürettiğini fark edince vertigo geldiği gibi gitmiş … Muhteşem bir deneyim dimi ….

Önümüzdeki hafta da bu paylaşımlara devam edeceğim. Sizin söylemek istedikleriniz olursa, onları da burada paylaşmaktan mutlu olurum.

Sevgiler,

İnstgram : astrologgamzeersoyler

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