6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş Depremlerinin ardından afet bölgesinde uzman insan kaynağı ihtiyacı artıyor. Afetlerin ardından bölgedeki faaliyetlerini genişleten Hayata Destek Derneği, bölge ihtiyaçlarına yönelik acil durum operasyonlarında çalışacak yeni ekip arkadaşları arıyor. 200’e yakın çalışanı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere afet bölgesinde bulunan, toplam 280 kişilik ekibiyle Hayata Destek, işe alım süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi ve başvuruları kariyer sitesinden paylaşıyor. Adaylar değerlendirilirken başlıca kriter, insani yardım alanındaki bilgi ve tecrübeleri.

Tüm çalışanları, davranış kuralları ve insani yardıma dair temel eğitimleri alan Hayata Destek, yeni işe başlayacak çalışma arkadaşlarına da bu eğitimleri verecek. Çalışanların alması zorunlu eğitimlerin başlıcaları, Hayata Destek’in ücretsiz dijital eğitim platformu Hayata Destek 360’ta da yer alıyor. Böylece eğitimlerden sadece Hayata Destek’te çalışanlar değil, insani yardımla ilgilenen herkes yararlanabiliyor.

Hayata Destek 360 platformunda İnsani Yardımın Temelleri, Çocuk Güvenliği, Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi, Koruma başlıkları altında yer alan eğitimler, çalışanların da alması gereken formasyonlar arasında yer alıyor. Herkesin erişimine açık olan eğitimlere https://360.hayatadestek.org/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Siteye kaydolduktan sonra her bir eğitim için ön teste katılmak ve ardından eğitimi alıp dijital sertifika edinmek mümkün.

Hayata Destek’teki açık pozisyonlarla ilgili ayrıntı bilgi ve başvuru için: kariyer.hayatadestek.org