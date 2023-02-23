Hatay, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır’da insani yardım çalışmalarını başlatan Dernek, bugüne kadar 100 çadır, her biri 5 bin litrelik toplam 42 su deposu, 100 seyyar tuvalet, 24 seyyar lavabo kurulumunun yanı sıra 800 adet hijyen kiti ve 500 adet aile destek kitiyle birlikte kadın ve erkekler için 2 bin 400 adet iç çamaşırı da içeren kit dağıttı.

Yıkıcı depremlerin hemen ardından acil yardım ekipleriyle Hatay’a ulaşan Hayata Destek Derneği, Hatay merkezli olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır’da insani yardım çalışmalarını başlattı. Düzenli olarak acil durum raporları yayınlayan Hayata Destek, bölgedeki öncelikli ihtiyaçları temiz suya erişim ve hijyen olarak belirledi. Afet bölgelerinde, salgın hastalık riskinin arttığına dikkat çeken Dernek, insani yardım çalışmaları ekseninde geçici barınma merkezlerinde su ve sanitasyon altyapısı kurmak üzere WASH (Water, Sanitation and Hygiene/Su, Sanitasyon ve Hijyen) çalışmalarına odaklandı.

Bugüne kadar Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta toplam 100 adet çadır, 5 bin litrelik toplam 42 adet su deposu, 100 seyyar tuvalet ve 24 seyyar lavabo kuran Dernek, içerisinde temel hijyenik malzemelerin bulunduğu kitleri de afetten etkilenen kişilere ulaştırdı. Bununla birlikte 800 adet hijyen kiti ve 500 adet aile destek kitiyle birlikte kadın ve erkekler için 2 bin 400 adet iç çamaşırı da içeren kit dağıttı. Su ve hijyen ihtiyacını karşılayacak yeni malzemeler de afet bölgesine doğru yola çıkmış durumda. Hayata Destek Derneği’nin MHPSS ekipleri (Mental Health and Psychosocial Support/Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek) afetten etkilenmiş çocuklara ve yetişkinlere psikososyal destek faaliyetlerine Şanlıurfa ve Diyarbakır’da başladı; diğer afet bölgelerinde de kısa zamanda başlayabilmek için hazırlıklar yapılıyor. Dernek yanı sıra barınma ihtiyacı ve gıda güvenliğiyle ilgili çalışmalar da planlıyor.

Afet durumlarında su tedariki, arıtma, dağıtım, doldurup taşıma, evsel depolama ve tüketim su zinciri yönetimi için oldukça önemli. Güvenli suya erişim için uygun sıhhi tesislerin oluşturulması başta insan hayatı, sağlığı ve onurunu korumak için önem arz ediyor. Bunun yanında sıvı kaybına bağlı kayıpları önlemek, hijyenle ilişkili hastalıkları azaltmakla birlikte tüketim, pişirme ve kişisel kullanıma da yardımcı oluyor.

Asgari Miktarda Temel Hijyen Malzemelerine Erişebilmek Çok Önemli

Geçici barınma merkezlerinde su ve hijyen malzemelerine erişim ve bu tesislerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar insan sağlığı ve onuru için kritik bir öneme sahip. Tesisleri kullanan kişi sayısı ve tesislerin yaşam alanlarına uzaklığı gibi konuların da uluslararası insani yardım standartlarına uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Buna göre; herhangi bir evden en yakın su noktasına uzaklık 500 metre, su kaynaklarındaki bekleme süresinin ise azami 30 dakika olması gerekiyor. 50 kişiye 1 banyo, 100 kişiye 1 çamaşır yıkama ünitesi ve 250 kişiye de en az 1 musluk düşmesi gerekiyor. Gerekli hijyenin sağlanması için de hane halkı başına 15 litrelik su kabı, kişi başına aylık 250 gram sabun ve 200 gram çamaşır deterjanı ile kişi başına günlük minimum 15 litre su kullanımına ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi