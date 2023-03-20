Moda tutkusundan ödün vermeden rahatlığı arayanların vazgeçilmezi sneakerlar, FLO koleksiyonunda geniş ürün yelpazesiyle yer alıyor. FLO kadın sneaker koleksiyonunda, siyah, beyaz, bej, pudra, pembe ve taba renkler öne çıkarken kalın taban, renkli şerit ve metalik efektli detaylarda tasarımlara dinamizm katıyor. Günlük hayatın kurtarıcısı sneakerlar özel davetlerin de en konforlu parçası oluyor. Skinny jeanler, etekler, kazaklar, kabanlar, gömlekler ve elbiselerle kombinlenen sneakerlar modern ve şık tarzıyla hayata ayak uyduruyor! Erkekler için ise; hem sportif hem casual kombinlerin eşlikçisi olan sneakerlar, FLO koleksiyonunda siyah, beyaz, kahverengi, gri ve lacivert renkleri ile dikkat çekiyor. Klasik tabanlı tasarımlar, kalın tabanlı tasarımlar, bağcık ve logolarla renklenen sneakerlar sokak modasının nabzını tutuyor. Ofisten hafta sonu aktivitelerine kadar her alanda konforu, esnekliği ve şıklığı bir arada sunan sneakerlar FLO koleksiyonunda ön plana çıkıyor! Çocuk modellerinde de birçok seçenekle göz dolduran FLO koleksiyonu, enerjik ve konforlu adımlara eşlik ediyor. Koleksiyondaki sneakerlar pembe, siyah, gri, lacivert ve beyaz renkleriyle miniklerin kombinlerinin en sevimli parçası oluyor. Cırt cırt ve bağcık detaylarıyla hareketlenen tasarımlar konfor ve kullanım kolaylığını ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. Miniklerin eşofman, sweat, kazak, tayt, elbise ve daha birçok kombinini kusursuzca tamamlıyor.