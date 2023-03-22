Ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molped, Molfix, Papia, Focus, Familia, Evony, Gleen gibi 16 markasını dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluştururken çevreye etkisini en aza indirecek çalışmalar yürüten Hayat, Kocaeli üretim kampüsündeki “Desalinasyon Tesisi” yatırımıyla da su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik örnek iyileştirmeler gerçekleştiriyor. Yaşam kaynağı suyun varlığı ve devamlılığı her geçen gün daha değerli hale gelirken, sürdürülebilir bir gelecek için Hayat, üretim süreçlerinde kaynağın verimli kullanılması için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Kuraklık tehlikesinin önüne geçmek için su tasarrufu ve teknoloji yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Hayat Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler; “Daha iyi bir dünya hayali, bugün sahip olduklarımızı korumadığımızda yalnızca bir hayal olarak kalır. Bu nedenle tüm dünyada su ve su kaynaklarının azalması en büyük endişelerimizden biri. Hayat olarak bu konuda yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için üretim tesislerimizde su ekonomisi yapmak adına yöntemler geliştiriyoruz. Üretimde yüksek verim sağlayan “Desalinasyon Tesisi” yatırımımız sayesinde, aynı miktardaki üretim için daha az içilebilir ve doğal su kaynağı kullanımı ile temiz üretim yaklaşımını benimsiyoruz. Atık su arıtma uygulamamız ile doğal su kaynaklarımızın korunmasına katkı sağlıyoruz. Tesisimizde arıtılan atık su, yasal deşarj limitlerine göre yüzde 70 daha temiz olarak İSU kanalizasyon sistemine karışıyor.” dedi. Deniz suyunun arıtılmasıyla elde edilen su ile üretim sayesinde içilebilir su kaynaklarından yüzde 50’nin üzerinde tasarruf sağlıyor Üretimde su kullanımına yönelik yaptıkları iyileştirmeler ile hem çevrenin hem de tüketicilerinin sağlığını düşündüklerini belirten Güler, “Ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık ve temizlik kağıtları kategorilerinde tüketicilerimizin kendilerinin ve sevdiklerinin hijyen ve bakım ihtiyaçlarına cevap veren ürünler sunuyoruz. Hayatın vazgeçilmez parçası olan bu ürünleri üretirken hem doğayı hem de dokunduğumuz insanları önemsiyoruz. Çevreye saygılı üretim bilinciyle, 2022 yılı içerisinde sıvı deterjan üretiminde su ihtiyacının tamamını arıttığımız deniz suyundan temin ederek içilebilir su kaynağından yüzde 100 oranında tasarruf sağladık. Non- woven, kağıt, hijyen ürünlerinde ise toplam su tüketiminin yüzde 50’den fazlasını yine arıttığımız deniz suyundan temin ederek içilebilir su kaynaklarını koruyoruz” dedi.