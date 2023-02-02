Bakın, KILIÇDAROĞLU ne demiş: 

“Herkesin MUTLU olduğu

Türkiye’yi YENİDEN inşa edeceğiz.” 

Bak sen(!)

Ve sonra ilave etmiş:

“Güçlü sosyal devlet,

YOKSULLUĞU bitirmenin (…)

Teminatı olacak (…)

Zenginleşmede buluşacağız(!)” 

Hemi de… 

İYİ PARTİ Genel Sekreteri de

“Eski Türkiye’nin dirileceği

Bir tablo ortaya çıkacak,” dedi… 

Bir muhalif aydın da

“Bu kadar KEYFİ uygulamanın

Olduğu başka bir dönem yok,”

Diye eleştiriyor…

Diğer bir muhalif aydın ise

“Yargıya bağımsızlığını

YENİDEN kazandırmak  zorundayız,”

Diye yazıyor… 

Dikkat buyurun: YENİDEN(!) 

Bu ne demektir?

Yani evvelce BAĞIMSIZDI

Demektir(!) 

O halde soralım:

Bu eski KUTLU dönem, 

Hangi dönem

Yahut KİMİN dönemi oluyor acaba?(!!)

Herkesin MUTLU olması,

Acaba mümkün müdür?

TARİHTE acaba 

Böyle bir dönem olmuş mudur? 

Bizim, seçmenden ricamız,

Oy vermeden önce

Bu hayal söylemindeki

ÇELİŞKİLERİ göz önünde

Bulundurmasıdır.

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