Bakın, KILIÇDAROĞLU ne demiş:
“Herkesin MUTLU olduğu
Türkiye’yi YENİDEN inşa edeceğiz.”
Bak sen(!)
Ve sonra ilave etmiş:
“Güçlü sosyal devlet,
YOKSULLUĞU bitirmenin (…)
Teminatı olacak (…)
Zenginleşmede buluşacağız(!)”
Hemi de…
İYİ PARTİ Genel Sekreteri de
“Eski Türkiye’nin dirileceği
Bir tablo ortaya çıkacak,” dedi…
Bir muhalif aydın da
“Bu kadar KEYFİ uygulamanın
Olduğu başka bir dönem yok,”
Diye eleştiriyor…
Diğer bir muhalif aydın ise
“Yargıya bağımsızlığını
YENİDEN kazandırmak zorundayız,”
Diye yazıyor…
Dikkat buyurun: YENİDEN(!)
Bu ne demektir?
Yani evvelce BAĞIMSIZDI
Demektir(!)
O halde soralım:
Bu eski KUTLU dönem,
Hangi dönem
Yahut KİMİN dönemi oluyor acaba?(!!)
Herkesin MUTLU olması,
Acaba mümkün müdür?
TARİHTE acaba
Böyle bir dönem olmuş mudur?
Bizim, seçmenden ricamız,
Oy vermeden önce
Bu hayal söylemindeki
ÇELİŞKİLERİ göz önünde
Bulundurmasıdır.
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