Bu hayal söylemindeki

Bizim, seçmenden ricamız,

Böyle bir dönem olmuş mudur?

TARİHTE acaba

Acaba mümkün müdür?

Herkesin MUTLU olması,

Yahut KİMİN dönemi oluyor acaba?(!!)

Hangi dönem

Bu eski KUTLU dönem,

O halde soralım:

Yani evvelce BAĞIMSIZDI

Bu ne demektir?

Diye yazıyor…

Diğer bir muhalif aydın ise

Diye eleştiriyor…

Olduğu başka bir dönem yok,”

“Bu kadar KEYFİ uygulamanın

Bir muhalif aydın da

Bir tablo ortaya çıkacak,” dedi…

İYİ PARTİ Genel Sekreteri de

Ve sonra ilave etmiş:

Bak sen(!)

“Herkesin MUTLU olduğu

Bakın, KILIÇDAROĞLU ne demiş: