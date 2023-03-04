Son şarkısının klip çalışması için İstanbul yoluna çıkamayan Levent Şahin için bu şarkı hayaliydi. Hayali olmasının en büyük sebebide eseri ortak imzasıyla çıkardığı Can Deniz Coşkun’a hayatını anlatmış ve birlikte sevilen şarkıcının hayatının müzikal biyografisini melodilere döküp Levent Şahin yorumuyla müzik severlere sunmaktı. Asrın felaketinde hayatını kaybeden Levent Şahin yorumuyla “Yarınım Yok” isimli eser müzikseverlerle buluştu ama merhum sanatçı dünya gözüyle hayaline kavuştuğunu göremedi. Son resimleriyle oluşturulan klip çalışması, Levent Şahin yorumuyla sevenlerine sunulurken, Şarkının tüm gelirleri depremde etkilenen ailesine verilecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi