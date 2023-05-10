Konuşmasında Erdoğan’ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren Babacan, “IMF borcunun son taksitini ödeyen şu kardeşinize, boğazından tek lokma haram geçmemiş şu arkadaşınıza iftira atıyor” dedi. Babacan, Erdoğan’ın paraya bir sıfır eklediğini söyledi. 14 Mayıs seçimlerinin bir sistem seçimi olduğuna dikkat çeken Babacan, seçimi açık farkla kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Boğazından tek lokma haram geçmemiş şu arkadaşınıza iftira atıyor’

“Sayın Erdoğan il il dolaşıyor. Bu ara yeni bir türkü tutturdu. Hayal ürünü hikayeler anlatıyor. Geçmişteki IMF ilişkilerini, bana ‘Bebecen’ diyerek geçmiş hikayeleri anlatıyor. Yahu IMF borcunun son taksitini ödeyen şu arkadaşınıza, şu kardeşinize iftiralar atıyor ya. Bu milletin tek bir kuruşunu dahi ziyan etmeden, boğazından tek lokma haram geçmemiş şu arkadaşınıza iftira atıyor. Kusura bakmasın; ben 14 Mayıs 2013’de IMF’ye son borç taksitini ödeyen ekonomi ekibinin başındaydım. Enflasyonu tek haneye indiren ekibin başındaydım. Paramızdan altı sıfırı atan ekibin başındaydım. Bu milleti sağa sola avuç açmadan zenginleştiren ekibin başındaydım.”

‘Paramıza en az bir sıfır ekledi’

“Ben şimdi kendisine soruyorum: Siz şu 5 yılda ne yaptınız? Enflasyonu üç haneye çıkmadı mı? Paramıza en az bir sıfır ekledi. Dolar, Euro tüm baskılara rağmen 20 lirayı geçti.

‘Ekonomiyi borç aldığı benzinle yürütmeye çalışıyor ama elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz’

“Ülke ülke gezip el alemden borç dilenen kendisi. ‘Katil’ dediği veliaht prensten gidip borç istemedi mi? 15 Temmuz’u finanse ettiğini söyledikleri emirden gidip borç para istemedi mi? 3 milyar oradan, 5 milyar buradan aynı benzini bitmiş araba gibi… Türkiye ekonomisini borç aldığı benzinle yürütmeye çalışıyor. Ama ne demişler? Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Böyle yürümez. Dökme suyla değirmen dönmez. Ama bitiyor, son 5 gün.”

‘Çete, mafya sarmış her yeri’

“Asıl mesele; devleti çetelerden, mafya kalıntılarından temizlemektir. Yeter artık. Arka arkaya videolar çıkıyor. YouTube yayınlarının biri bitiyor, biri başlıyor. Çete, mafya sarmış her yeri. Asıl mesele; kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesini önlemektir. Asıl mesele; milletin kaynaklarını millet için harcamaktır. Vatandaşımızın soğanı da patatesi de yumurtayı da kıymayı da gönül rahatlığıyla, kolayca almasını sağlamaktır. Torpili, kayırmacılığı, yoksulluğu yok etmektir. 783 bin kilometrekare vatan topraklarında özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söyleyebilmektir.”

‘Önümüzdeki seçim, bir sistem seçimi’

“Önümüzdeki seçim, partilerin yarıştığı sıradan bir seçim değil. Önümüzdeki seçim, bir sistem seçimi. Bu ucube tek kişilik yönetimle ayrıcalıklı zümrelerin ülkesinde yaşamaya devam mı edeceğiz? Yoksa tam demokrasi ile milletimizin egemenliğini mi sağlayacağız? 14 Mayıs bunun seçimidir.”

‘Merkezi hükümetin bürokrasi kadrosu iktidar partisiyle çalışıyor’

“Merkezi hükümetin bürokrasi kadrosu, bakanlıklar maalesef tamamen iktidar partisiyle beraber çalışıyor artık. Normalde olması gereken, merkezi hükümetin birimlerinin devletin temsilcisi olması lazım. Her partiye eşit yakınlıkta olmaları lazım. Türkiye’nin çoğu yerinde görüyoruz böyle değil. Bu, adalet değil.”

‘Siirt yine demokrasinin önünü açacak’

“Siirt, nasıl ki 20 sene evvel vesayetçilerin isteğini kursaklarında bırakıp demokrasinin önünü açtıysa, bu pazar günü yine demokrasinin önünü açacak. Ben buna güveniyorum. Çünkü Siirt her zaman vicdanının sesini dinlemiştir, adaletten yana olmuştur, hakkı düştüğü yerden kaldırmıştır. Siirt nasıl 2002’den sonra Sayın Erdoğan’ın yasaklı döneminden sonra demokrasiden yana durduysa, bugün yine demokrasiden yana duracaktır. Bugün artık Erdoğan demokrasinin yanında değil. 20 yıl sonra farklı bir yerde duruyor. Demokrasinin, özgürlüklerin, temel hakların yanında duran bizleriz.”

‘Açık ara kazanmamız gerekiyor’

“Hep beraber durmadan, rehavete kapılmadan çalışmamız gerekiyor. Sokak sokak, ev ev, kapı kapı gezip vatandaşlarımıza ulaşmamız gerekiyor. Hep beraber 14 Mayıs’ta açık ara kazanmamız gerekiyor. Öyle ucu ucuna falan değil. İnşallah ilk turda bu işi bitireceğiz.”

‘Umut Dayanan, Siirt’in evladı’

“Umut Dayanan, DEVA Partimizin Siirt kurucu il başkanı. Siirt’in evladı. Umut Bey’i ve diğer adaylarımız Deniz Bey ile Zakir Bey’i TBMM çatısı altında Siirt’i temsil etmek üzere görmek istiyoruz. Meclis’e taşıyacağız ki Siirt’in derdini de huzurunu da kendilerinden soracağız.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ