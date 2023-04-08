Kuru Ciltler İçin Havuç Maskesi
Rendelenen havuç, yarım fincan limon suyu,bir fincan nar suyu ile birlikte hafif ateşte 15 dakika karıştırılarak ısıtılır. Suyunu çektikten sonra bir fincan süt ilave edilerek 5 dakika daha ateşte tutulup soğutulmaya bırakılır. Soğutulan karışım krem kıvamına gelene mısır unu ilavesi ile yoğrulduktan sonra tekrar ısıtılarak 1 çorba kaşığı bal eklenerek bir süre karıştırılır. Kuru ciltler için besleyici olan havuçlu krem, yüze maske yapılarak uygulanır. Havuçlu krem maskesi uygulanan yüzeyde 1 saat bırakıldıktan sonra ılık su ile yıkanarak temizlenir.
Yağlı Ciltler İçin Havuç Maskesi
Rendelenen havucun tülbentle suyu sıkılarak sabah ve akşam cilde sürülür. Bu uygulama cilde tazelik ve parlaklık verir.
Olgun Ciltler İçin Havuç Maskesi
1 yumurta sarısı, yarım tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı dolusu havuç suyu iyice karıştırılır. Bu karışım yüze ve boyuna sürülerek, 25-30 dakika kadar ciltte bırakıldıktan sonra ılık su ile yıkanarak temizlenir.
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