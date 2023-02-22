HVH, köprüler aracılığıyla birden çok katmana bağlı bir NFT ekosistemi olan HAVAH'ın yerel simgesi. HAVAH, belirli NFT'lerin yalnızca üzerine inşa edildiği zincirde kullanıldığı NFT'lerin benimsenmesini engelleyen NFT parçalanma sorunlarını ele almayı amaçlıyor. NFT'ler tek bir alanda bağlanabildiğinde, DeFi ve GameFi protokolleriyle birleştirilebilirlikleri dikkate değer ölçüde geliştirilebilir. HAVAH, Polygon, Solana, BNB Chain ve daha fazlasından NFT'leri tek bir platforma getirerek daha fazla NFT kullanıcı durumu potansiyelini açığa çıkarıyor.

DraftKings, PGA turu ile ortaklaşa NFT fantezi golf oyununun lansmanını duyurdu. NFL ve UFC ile başlatılan fantezi spor oyunlarının ardından DraftKings, golf severleri platforma çekmek için üçüncü fantezi oyununu PGA ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PGA Tour golfçülerine dayalı dijital kartlar, DraftKings kullanıcılarının golfçülerin dünya performansına dayalı olarak puan kazanabilecekleri ve temelde blockchain teknolojisinin yardımıyla spor bahisleri deneyimini dönüştürebilecekleri Polygon'da basılacak ve satılacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi