Açıklanan rakamlara göre, Şubat 2023'teki toplam trafik Şubat 2022'ye kıyasla %55,5 arttı. Küresel olarak trafik şu anda Şubat 2019 seviyelerinin ise %84,9'unda seyrediyor.

Şubat ayı iç hat trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 arttı. Şubat 2023 iç hat trafik toplamı, Şubat 2019 seviyesinin ise %97,2’sinde..

Uluslararası trafik, Şubat 2022'ye göre %89,7 arttı ve tüm pazarlar, bir kez daha Asya-Pasifik bölgesindeki havayolları liderliğinde güçlü bir büyüme kaydetti. Uluslararası ÜYK'ler Şubat 2019 seviyelerinin %77,5'ine ulaştı.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, şunları söyledi: “Belirsiz ekonomik sinyallere rağmen, hava yolculuğuna olan talep tüm dünyada ve özellikle Asya-Pasifik bölgesinde güçlü olmaya devam ediyor. Sektör şu anda 2019'daki talep seviyelerinin yaklaşık %15 altında ve bu fark her ay daralıyor”.

Asya Pasifik’te devasa büyüme

Asya-Pasifik havayolları, Şubat 2022'ye kıyasla Şubat 2023 trafiğinde %378,7 artış kaydederek, bölgedeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana son birkaç ayın çok olumlu ivmesini koruyor. Kapasite %176,4 arttı ve doluluk oranı %34,9 artarak %82,5 ile bölgeler arasında en yüksek ikinci oldu.

Avrupalı taşıyıcılar, Şubat 2022'ye kıyasla %47,9'luk bir trafik artışı bildirdi. Kapasite %29,7 arttı ve doluluk faktörü 9,1 puan artarak %73,7'ye yükseldi ve bu, bölgeler arasında en düşük seviye oldu.

Orta Doğu havayolları ise, bir yıl önceki Şubat ayına göre %75,0 trafik artışı gördü. Kapasite %40,5 arttı ve doluluk faktörü 15,8 puan artarak %80,0'e yükseldi.

Kuzey Amerika taşıyıcılarının trafiği, 2022 dönemine kıyasla Şubat 2023'te %67,4 arttı. Kapasite %39,5 arttı ve doluluk faktörü 12,8 puan artarak %76,6 oldu.

Latin Amerika havayolları 2022 yılının aynı ayına göre %44,1 trafik artışı sağladı. Şubat ayı kapasitesi %34,0, doluluk oranı ise 5,8 puan artarak %82,7 ile bölgeler arasında en yüksek oran oldu.

Afrika havayollarının trafiği ise Şubat 2023'te bir yıl öncesine göre %90,7 arttı. Şubat ayı kapasitesi %61,7 arttı ve doluluk oranı 11,4 puan artarak %75,0'e yükseldi.

Japonya'nın yurt içi trafiği Şubat ayında bir yıl öncesine göre %161,4 arttı ve şu anda pandemi öncesi seviyelerin %89,9'unda bulunuyor.

ABD havayollarının yurt içi talebi Şubat ayında %10,6 artarak Şubat 2019 seviyelerinin %0,7 üzerinde gerçekleşti.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar giderek daha fazla sayıda uçuyor. Paskalya ve Fısıh tatili ile birlikte dünyanın pek çok yerinde çok sayıda yolcunun uçmasını bekliyoruz. Bunu, havayollarının pandemi nedeniyle zarar gören direnci yeniden inşa ettiğine güvenerek yapmalılar. Havaalanları, hava sefer hizmet sağlayıcıları ve havaalanı güvenlik personeli dahil olmak üzere hava yolculuğu değer zincirindeki diğer katılımcıların da, müşterilerimizin sorunsuz bir tatil seyahatinden keyif alabilmelerini sağlamak için aynı taahhüde sahip olmaları gerekiyor"

YENİGÜN HABER MERKEZİ