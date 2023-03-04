Hatay’da köylerde ve şehirlerde kaderiyle baş başa kalan engellilerin imdadına, ilk günden beri afet bölgesinde bulunan Bornova Belediyesi yetişti. Bornova Zabıta ekipleriyle sahadan gelen feryatları değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, depremin 25. gününde bile barınma imkanına ulaşmayan engellilerin yaşadıkları yerlere çadır götürme kararı aldı.

Zabıta Müdürü Ferhat Altınışık, Zabıta Komiseri Sertan Reisoğlu ve Zabıta Komiseri Mustafa Güner başkanlığındaki Bornova ekibi köy köy, sokak sokak dolaşarak omirilik felçlilerine, görme engellilere, işitme engellilere, zihinsel engellilere ulaşmaya başladı.

Yaşadığı yerden koparıldığında yakın çevresinin yardımı olmadan yaşayamayan, giriş kapısından tuvaletlere kadar engelliler için uygun olmayan konteyner, çadır gibi barınma merkezlerine gidemeyen engelliler, Bornova formülüyle yeniden hayata tutunmaya başladı.

Konuşabilen engelliler sözcüklerle, konuşamayan engelliler ise işaret diliyle Hatay’dan Bornova’ya sevgilerini gönderdi.

Gece gündüz çalışan Bornova zabıta ekipleri, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere depremzedelere yerinde barınma imkanı sunmaya devam ediyor.

Yurtdışından çadır ithal eden Bornova Belediyesi, depremin merkez üsü Kahramanmaraş’ta da engelli çocuklar ve aileleri için çadır kurmaya devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi