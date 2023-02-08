Gece saatlerinde Hatay’ın Samandağ ilçesinde vatandaşların acısına ortak olan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile depremzedeler arasında dramatik diyaloglar yaşandı. Genç bir depremzedenin, “İçeride annem, ağabeyim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok. AKUT elinden geleni yapıyor, ama teçhizat yok. Rica ediyorum, kurtaralım annemi, babamı, ağabeyimi. Yaşıyorlar” sözlerine, Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Otobüsten tutun, bütün iş makinelerine kadar gönderildi buraya. Tabii bunlar tümüyle AFAD’ın emrine veriliyor. AFAD, işi koordine ediyor” yanıtını verdi. İmamoğlu’nun acılı gence yanıtı da “Türkiye’nin her yerinden ekipman geliyor. Biz de yolluyoruz. Tabii yönlendirmeyi AFAD yapıyor. Takip ediyoruz” oldu. İmamoğlu, bir başka depremzedenin, “Burada cesetleri yere koyup, üstünü örtüyorlar ambulans gelmediği için. Yer kalmadı artık koyacak” şeklindeki çarpıcı sözlerine ise, “Takip edeceğiz. Ben takip etmek için geldim. Kontrol etmek için geldim. Denetliyoruz. Genel Başkanımızla onun için buraya geldik” yanıtını verdi.

SAMANDAĞ / ARSUZ / OSMANİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam, deprem felaketinin vurduğu Hatay’ın Samandağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir depremzedenin, “Bize kepçe lazım. Vatandaşın hali perişan. Desteğinizi bekliyoruz” sözlerine, “Devam edeceğiz. Buradayız” yanıtını veren İmamoğlu, başka bir yurttaşın, “Çok zor durumdayız. Armutlu, Samandağ… Bitmişiz Başkanım. Sizden başkasını göremedik” isyanını da “Genel Başkanımız burada. Mansur Başkanımız burada. Hep beraber geldik, dolaşıyoruz” şeklinde cevapladı. İmamoğlu, bir depremzedenin, “Burada cesetleri yere koyup, üstünü örtüyorlar ambulans gelmediği için. Yer kalmadı artık koyacak” şeklindeki çarpıcı sözlerine ise, “Takip edeceğiz. Ben takip etmek için geldim. Kontrol etmek için geldim. Denetliyoruz. Genel Başkanımızla onun için buraya geldik” yanıtını verdi.

“ÇOK KÖTÜYÜZ. ALLAH RIZASI İÇİN BİZE YARDIM EDİN”

Annesi, babası ve ağabeyinin enkaz altında olduğunu söyleyen genç vatandaş ile Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında şu diyalog yaşandı:

Depremzede vatandaş: Benim içeride annem, ağabeyim ve babam var. Ses veriyorlar, termal kamerada ısı da var ama girecek ekipman yok. Rica ediyorum, buraya teçhizat gönderin. AKUT elinden geleni yapıyor, ama teçhizat yok. Rica ediyorum, kurtaralım annemi, babamı, ağabeyimi. Rica ediyorum. Yaşıyorlar.

İmamoğlu: Buraya henüz AFAD yönlendirme yapmadı mı? Nedir durum?

Vatandaş: Geldiler. ‘Bir şey yapamayız’ deyip, gittiler.

İmamoğlu: Biz, ekipmanımızı onlara teslim ediyoruz.

Vatandaş: Yetersiz teçhizat ama.

İmamoğlu: Türkiye’nin her yerinden geliyor. Biz de yolluyoruz. Tabii yönlendirmeyi onlar yapıyor. Takip ediyoruz.

Kadın vatandaş ağlayarak: Çok yetersiz, söylüyoruz. Çok kötüyüz. Allah rızası için bize yardım edin.

Kılıçdaroğlu: Gerçekten de belediye başkanı arkadaşlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Otobüsten tutun, bütün iş makinelerine kadar gönderildi buraya. Tabii bunlar tümüyle AFAD’ın emrine veriliyor. AFAD, işi koordine ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız (Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş) da tabi gelişmelerden biraz rahatsız. Çünkü bir an önce el konulması lazım. Bir an önce sonuç alınması lazım. Anneniz, babanız içeride. Bekliyorsunuz. Hava soğuk. Onun da farkındayız. Çözeceğiz, başka çaresi yok.

İKİNCİ GÜNÜN İLK DURAĞI: OSMANİYE

Kılıçdaroğlu, deprem felaketini yaşayan il ve ilçeleri ziyaret etmeye bugün de devam etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geceyi Hatay’a bağlı Arsuz ilçesinde geçirdi. Depremi en derinden yaşayan illerin başında gelen Hatay’ın tatil beldesi olarak bilinen ilçesindeki yıkımın izleri, gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin Arsuz’dan sonraki durağı Osmaniye oldu. Hatay’la karşılaştırıldığında, Osmaniye’de devlet kurumlarının kendisini yoğun olarak hissettirdiği görüldü. AFAD ekipleri tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirilen Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları, depremzedelere geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti. Arama-kurtarma ekiplerine de başarı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, diğer deprem bölgelerine doğru yola çıktı