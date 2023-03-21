İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesindeki çadır kent alanlarında çocuklar için resim, yaratıcı drama, mim atölyeleri, çocuk tiyatrosu, illüzyon, pandomim gösterileri yapmaya devam ediyor. Mobil etkinlik ekipleri Samandağ, Defne ve Antakya’nın mahalleleri ve köylerindeki çocuklarla bir araya geliyor. İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde Karagöz Çiftlik Bekçisi isimli oyununu çocuklarla buluşturdu. Yüzlerce çocuk eğlenceli anlar yaşadı.

YENİ GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Şehir Tiyatroları, Hatay’ın farklı noktalarında oyun, kukla ve palyaço gösterisi, doğaçlama oyunlar gibi pek çok farklı etkinliği düzenlemeyi sürdürecek.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ KONUSU(3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği oyunda Elif Verit, Hakan Örge, İrem Erkaya rol alıyor.

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