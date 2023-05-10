Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da yaşamına devam etmeye çalışan bölge halkı ve özellikle çocuklar için ‘Neşeli Nokta’ isimli bir motivasyon merkezi kurdu.

Depremden etkilenen çocukların bir nebze olsun keyifli zaman geçirmesine vesile olmak için ‘konteyner izleme salonu’ inşa edildi. BluTV Kids ve discovery+’ın pedagog denetiminden geçmiş çocuk içeriklerini izleyebilecekleri, oyunlar oynayıp, aktivite yapabilecekleri, duvarlarına resim yaparak hayal güçlerini geliştirebilecekleri bir yer olan Neşeli Nokta’da çocuklar keyifli vakit geçirebilecek. Hem bir izleme salonu hem de çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak Neşeli Nokta, çocuklara sosyalleşme olanağı sunarken, yapılacak aktiviteler ve atölyelerle düzenli ve sürdürülebilir şekilde aktif olacak.

İYİLİK İÇİN BULUŞMA

Hatay’daki yaşamsal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonunu üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen BluTV Neşeli Nokta’ya birçok önemli paydaş katkı sağladı.

Doğan Grubu tüm kuruluşları ve Aydın Doğan Vakfı ile birlikte barınma alanları, 1000 kız çocuğuna hayat boyu eğitim bursu projesi sonrasında şimdi de Doğan Holding, Hep İyi ve Hepsi Trend Otomotiv BluTV Neşeli Nokta Motivasyon Merkezi ile bölgedeki desteklerine ve bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Huawei ise Neşeli Nokta’nın teknoloji destekçisi olarak katkı sunuyor.

OYUNCULARLA BİRARADA

9 Şubat Salı günü BluTV CEO Deniz Şaşmaz Oflaz, CMO Merve Naz Atmaca Özdurak, oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ile bir grup gazetecinin katılımıyla gerçekleştirilen merkezin açılışı mutlu anlara sebep oldu.

Heyecanları gözlerinden okunan çocuklar, misafirlerle birlikte BluTV orijinal çizgi film içeriği Şeker Fareler’i izledi. İskenderun EXPO alanında bulunan BluTV Neşeli Nokta’nın tüm idaresi ve yönetimi Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğine devredildi. Tüm çocukların ve halkın kullanımına açılan Neşeli Nokta, depremin yarattığı travmaları bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyor.

Zaman makineli fareler

Proje tasarımı VFX İstanbul’a, yapımcılığı Metin Anter ve Serkan Semiz’e ait olan Şeker Fareler’in yönetmenliğini Özlem Belül Semiz üstlenirken senaryosunu Özgür Bakar ve Eyüp Altınışık kaleme aldı. Fiko, Peri, Neco ve Mika isimli minik dostların icat ettikleri zaman makinesinin Tonti tarafından çalındıktan sonra başlarına gelen maceraları konu alan çizgi filim BluTV’de çocukların en beğendiği içerikler arasında bulunuyor.