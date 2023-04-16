Hepsiburada, Hatay’a düzenlediği basın gezisinde projenin ayrıntılarını paylaşırken bölgedeki üreticileri de tanıttı. ‘Hepsi kalpten’ kadın girişimcilerin dokunaklı öyküleri ilham verdi.

Deprem bölgesine verilen destekler kapsamında Hatay’da faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve yerel üreticiler de ziyaret edildi. Meriç Çiftliği sahipleri Serra ve Işıl Nalçabasmaz, Defne & Apollon İpekçilik sahibi Tuğçe Duman ve Neşeli Mutfak’ın kurucusu Dilek Tecirli’nin yanı sıra Vakıf Köy Kadın Kooperatifi Başkanı Lora Çapar ve Elena Çapar bölgenin deprem felaketi sonrasında yeniden kalkındırılması için Hepsiburada ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

YARIM MİLYON İNSAN GEÇİNECEK

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren üretici, satıcı, kadın girişimci ve kooperatiflerin ürünleri satışa sunulurken, işletmelere önemli destek ve avantajlar sunuluyor. Mart ayında 400 yeni girişimci Hepsiburada platformunda satışa başladı. “Her Sipariş Bir Destek” projesinde deprem bölgesindeki satıcılar Mart ayı içerisinde toplam satış hacimlerini 250 milyon TL’nin üzerine çıkardı. 10 Nisan itibariyle deprem bölgesinde toplam 1.650 girişimci kadın ve kadın kooperatifi Hepsiburada’da satış yapmaya devam ediyor.

Hepsiburada Kurumsal İletişim Direktörü Cem Tanır, deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerinin ticari amaç gütmeksizin satışa sunduklarını söyledi. Uygulamanın, kısa süre içerisinde deprem bölgesinde bulunan tüm işletme, üretici ve esnafa açıldığını anımsatan Tanır şöyle konuştu:

“Program kapsamında 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin de geçimine katkı sağlayacağız. Kısa vadede offline ticaretin ayağa kalkması zor olabilir ancak teknolojimiz, lojistik imkanlarımız, pazarlama gücümüz ve müşteriyle kurduğumuz güven ilişkisi sayesinde bölgede üretilen ürünlerin hızlıca pazara erişmesini sağlayacağız. Böylece 2 yılda 10 milyar TL’lik bir satış hacmi sözü de veriyoruz.”

AYAĞA KALKMA GİRİŞİMİ

Cem Tanır, korkunç afetin ardından yaşamın normale dönmesinin kolay olmadığını ancak üreten, çarkları döndüren; kendine, ailesine ve çevresine katkı sağlayarak yaşama tutunan ve birbirine destek olan insanların yeni bir rutin tutturarak normalleşme yönünde adımlar attıklarını anlattı.

Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş ise geçici çalışmalar yerine kalıcı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi önemsediklerini, depremin ardından 24 saat içinde harekete geçerek çözüm odaklı oldukları kadar nazik olmaya da özen göstererek hareket ettiklerini söyledi. Çalışmaları bir ayağa kalkma girişimi olarak özetleyen Duygu Aktaş, bölgedeki kadın girişimcilerin en zor günlerde büyük bir dayanışma örneği sergilediğini anlattı.

Enkazdan e-ticaret sayesinde çıkıyoruz

Hatay Altınöz’nde beş kuşaktır zeytincilik yapan Meriç Çiftliği’nin sahiplerinden Işıl Nalçabasmaz, “Bizim zeytinlik Suriye sınırına kadar uzanıyor. Toplam arazi 4500 dönüm. Türkiye’nin en büyük 12. plantasyonu… 100 bin zeytin ağacı bulunuyor. Bizleri hayata döndürecek tek sektör tarım” diye konuştu. Nalçabasmaz, depremin ardından e-ticaretin devam etmesinin önemine işaret ederek, “Çünkü işin geri kalan noktalarında maalesef enkaz altındayız. Ayağa kalkmamız e-ticaret sayesinde olacak” dedi.

Ticaret değil destek yaşattı

Hatay Mutfağı'nın temel ürünlerini koruyucu madde kullanmadan sunan Neşeli Mutfak’ın kurucusu Dilek Tecirli’nin evhanımlığından işkadınlığına uzanan öyküsünde, babasının “Sen yapamazsın” sözü kamçılayıcı olmuş. Kendi tarlalarından hasat ettikleri ürünleri paketleyip satışa sunan Tecirli, “Deprem her şeyi bitirdi. İnsanlar öldü. Hayatta kalanların evleri yıkıldı. İş yerleri yıkıldı. Hayatta kalanlar ise evsiz, işsiz, parasız… Depremle talep azaldı. Talep azalınca ürünler tarlalarda kaldı” dedi. Sadece Kozkalesi’nde 500 dönüm kekik ektiklerini hatırlatan Tecirli şöyle konuştu: “Bizim 12 kadından oluşan bir ekibim var. Geçen yıl 5-6 ton olan toplam hasat depremle bir tona düştü. İş gücündeki kayıplar, dağıtım imkanlarının bitişiyle umudumu kaybetmişken bir gün bir baktım sürekli yeni siparişler düşüyor. Meğer Hepsiburada kampanya başlatmış. Kendi internet sitemize de trafik getirdi. Silkelenip kalktım, başka üretici arkadaşlarımı dürttüm. Onların ellerindeki ürünleri de alıp satmaya başladım. E-ticaret sayesinde ciroda geçmiş yılları yakaladık. Fakat bizi asıl ticaret değil, yanımızda olduğunu hissettiğimiz insanların desteği yaşattı.”

Dünyada ‘barış ipeği’ üreten iki firmadan biri Hatay’da

Defne&Apollon İpekçilik, Hatay Yayladağı’nda 1997 yılında başladığı faaliyetlerine ailenin genç üyesi Tuğçe Duman ile devam ediyor. Tuğçe Duman’ın işin başına geçmesiyle yüzde 40 büyüyen işletme, depremde ‘Hatay Sarısı’ olarak bilinen ipek böceklerinin yüzde 95’ini kaybetmiş. İşletmeyi evsiz kalanlara gönüllü açan aile, çalışanları toparlayamadığı için hâlâ üretime tam anlamıyla geçebilmiş değil. Hepsiburada’dan aldıkları istihdam ve teknolojik destekle depremin ilk birinci ayında kâr oranlarında yüzde 50 artış olduğunu belirten Duman şunları anlattı: “İpek böcekçiliği için 15 binden fazla dut fidanı ektik. Elde ettiğimiz kozaları ipeğe çevirip el dokuması ürünler yapıyoruz. Bunu yaparken de tırtılın kozadan kelebek olarak çıkmasını bekliyoruz. Normalde kelebek kozanın içindeyken pişirme yöntemiyle üretim başlar. Hiçbir kelebeği öldürmeden ürettiğimiz ipeğe ben ‘barış ipeği’ diyorum. Dünyada bunu bir biz yapıyoruz bir de Hindistan’da bir firma.”

“Yeni pazar bulma konusunda destek verdi”

Türkiye’nin ilk organik köylerinden Hatay’ın Vakıflı Köyü’nde faaliyet gösteren Vakıfköy Kadın Kooperatifi Başkanı Lora Çapar, evde reçel yaparak kooperatifçiliğe başladıklarını söyledi. Çapar, “33 kadın bu ürünleri kooperatif çatısı altında üretip satışa sunuyoruz. Pandemiden önce sadece köyümüzü ziyarete gelenlere satış yapıyorduk. Ziyaretler kesilince yeni satış kanalları bulmamız gerekti. Hepsiburada bize etkili bir yardım eli uzattı. Depremin ardından da aynı desteği hissediyoruz” dedi.

Hatay’ın asbest endişesi

Hatay Kadın Girişimciler Dernek Başkanı Çidem Kıral, deprem felaketinin ardından ‘asbest felaketi’ yaşandığına dikkat çekti. Türkiye tarımının yüzde 21’ini Hatay’ın karşıladığını anımsatan Kıral, “Maydanozun yüzde 80’i sadece Samandağ’dan geliyor. Bu topraklar molozlar nedeniyle zehirlenmeye başladı. Tarım ürünleri bu zehri almaya başlarsa hepimiz hasta olacağız. Sağlığımız bozulacak. Ayrıca bu satışımıza ve ihracatımıza da yansıyacak. Sesimizi duyun” diye konuştu.