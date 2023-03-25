6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremin ardından tarihi ve ekonomik değerleriyle herşeyini kaybeden Hatay'ın yeniden yapılandırılması için İstanbul'daki Hataylı Akademisyenler ile Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek Hatay'ın güçlü bir ekonomiyle bundan sonraki depremlerden de etkilenmemek üzere tüm değerleriyle geleceğinin yeniden kurulması amacı ve kararlılığıyla "Hatay Turizmini ve Yeniden Yapılandırma Komitesi" oluşturuldu.

NİZİPLİOĞLU, HATAY'IN GELECEĞİ HATAYLI GÜÇLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Bilgi birikimi, deneyimini ve tüm enerjisiyle doğduğu Hatay'ın geleceği için harcayarak turizmi ve ekonomisiyle istihdamını geliştirerek milli hasıladakı payını artırmaya yönelik ciddi plan ve projeleriyle bilinen Hatay sevdalısı iş insanı Ömer Niziplioğlu'nun önderliğinde geçmişten günümüze Hatay'ın geleceğini kurtarmaya yönelik 'Samandağ Sahil" projesi önceki gün İstanbul'daki STK'larla gerçekleştirilen toplantıda güçbirliğine dönüştü. Yıllardır Hatay Turizmiyle ekonomisini kurtarmaya yönelik plan ve proje çalışmalarıyla takdir toplayan iş insanı Ömer Niziplioğlu'nun önderliği ve ev sahipliğinde İstanbul Zeytinburnu'ndaki Uranüs Otel'de gerçekleştirilen toplantıda "Hatay Turizmini Geliştirme Yeniden Yapılanma' projesini hayata geçirmek üzere bir komite kuruldu.

HATAY'IN GELECEĞİ İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Başta büyük kurtarıcı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm çanakkale şehitleri ve 6 Şubat felaketinde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından düzenlenen toplantıda söz alan katılımcılar tek tek kendilerini tanıtarak Hatay'ın geleceği ve nasıl kurtarılacağı konusundaki görüşlerini belirttiler.

HATAY'IN GELECEĞİNİ KURTARACAK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN KOMİTE KURULDU

Başta Hatay ın tüm ilçe dernekleri ,Stk ve akademisyenlerİ bir araya gelerek Hatay ın yeniden yapılandırılması ve deniz turizmine açılması için Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Akademisyenler, gazeteciler ve işadamlarından oluşan güçlü bir komite kuruldu.

Hatay ın sağlam zeminlerine ağaçlandırma yapıldığı ( Samandağ ,Belen arası) yumuşak zeminin başta amik gölü kurutularak tarım arazilerine , yapılaşma yapıldığı ve aynı zaman tüm sahilllerin yazlık ve konut olarak yanlış yapılaşmanın yapıldığı vurgulandı , depremi milat olarak kabul ederek Hatay ın bundan sonra planlı bir antalya gibi deniz turizmine açılması gerektiği ancak bu şekilde geri dönüşlerin ve cazibe merkezi olabileceği anlatıldı alış veriş merkezi ,yeme içme ,eğlence merkezlerinin düşünmesi gerektiği ifade edildi sıfırdan uluslararası standartta kentin tüm sosyal donatıların sağlanacağı yeni sağlam zeminli bir kentin kurulması gerektiği fikrinde birleşildi.

HATAY'I KURTARACAK PROJENİN ANA BAŞLIKLARI ŞÖYLE;

Deneyimli iş insanı Ömer Niziplioğlu'nun Hatay Turizmi ve Yeniden Yapılandırılmasına yönelik hazırladığı plan ve projelerininin şu ana başlıkları ise özetle şöyle;

Hatay ın Antalya gibi deniz turizm kenti olması için planlamanın yapılması ( Akdeniz ülkeleri deniz turizminden ekonomik olarak gelir sağlarken ülkemizin sadece Antalya da deniz turizmini olduğunu bunun yanlış olduğu deniz turizmini başta Hatay olmak üzere Adana ve Mersin e yayılması gerektiği vurgulandı tüm akdeniz bölgesini deniz turizm havzası olarak bütüncül ele alınması )

Hatay ın yeni yerleşimin planlanması yepyeni Hatay kentinin kurulması.

Planlamanın ve yapılaşmanın hızlı bir şekilde yapılması için Hatay alan başkanlığı kurulması .

Hoteller bölgesinin oluşturulması (az yoğunluklu doğaya saygılı )

Şehirin eğlence yeme içme yerlerinin oluşturulması .

Ticareti canlandıracak ve global markalarında olacağı cadde ve meydanların projelendirilmesi.

Sahilde halkın da denize girebileceği şekilde alanların yanında spor activitelerin beachlerin yapılabileceği yerler oluşturulması ( yelken sörf bisiklet beach voley tenis basket koşu yolları)

Tarihi ve inanç yapıların iyileştirilip turizme hazır hale getirilmesi.

Enkazların temizlenip Samandağ dan erzine kadar sahile dökülerek halka yeşil alanlar oluşturulması Kalan enkazların curiser gemi limanı ile marina yapılması böylelikle Hatay a 2-3 milyon turistin gelmesi sağlanması

12 . Planlamanın bütüncül ve bölgeyi kalkınmasında önemli katkı yapması , Hatay dan başlanılarak Şanlıurfa , Adıyaman Adana Gaziantep tarih ve kültür turizmi ile bölgeyi canlandırması

Bu maddeler kullanılarak milli geliri iki katına çıkarılıp işsizliğin bitirilmesi ,hataya geri dönüş sağlanması

HATAY TURİZMİ VE YENİDEN YAPILANDIRMA KOMİTESİ;



Hatay'ın İstanbul'daki tüm ilçelerini temsil eden dernekler ile STK temsilcilerinden oluşan komite üyeleri şu isimlerden oluşuyor;

Ömer Niziplioğlu, Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu Başkanı (ULİKAD),

Dr. Tevfik USLUOĞLU (Asi- Der Yönetim Kurulu Başkanı/ Hatay Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı/ Liva İstanbul Yatırım Danışmanlık Firması Sahibi

Dr. Tamer ÇİÇEK (Adonis Turim ortağı ve Otel işletmecisi)

Eyüp MUHÇU (Mimarlar odası genel başkanı)

Mustafa ÖZÇELİK(Mimarlar odası Antakya şube başkanı )

Hatice PAMİR (MKÜ öğretim üyesi)

Mişel ATİK(Samandağ Çevre Koruma Derneği Başkanı)

Prf. Dr. Mustafa KAÇAR (

jozef NASEH (Arkeolog)

Ali EKŞİ ( Helen Turizm sahibi)

Ayhan KARA(Has otomotiv ortağı)

Ahmet BAHADIRLI (Bakırköy Belediyesi eski başkanı. Siyasetçi)

Bahri POLAT (Gazeteci hataylim.com haber sitesi sahibi)

Asuman SÜAR (İskenderun Derneği Başkanı)

Ahmet Kara (Antakya Derneği Başkanı)

Mustafa ÖZÇELİK

Alparslan ÖZDEMİR

Şeref ÖĞÜN

Hasan EROL

Yılmaz AY

Sabriye KOCABALKAN

Mehmet Ali ÇAM

Ayhan ERDEM

Levent YARAR

Hakkı KURT

Ragıp TERZİ

Av. Ramazan ŞENOĞLU

Ayrıca bu komite Hatay'daki yerel yönetimler ile yerel STK temsilcileri ile de birleştirilerek güçlendirilecek. Güçlenen komite plan ve projeleriyle ilgili bakanlıklar nezdinde görüşmelerde bulunarak Hatay'ın geleceğinin yanlış yapılandırılmasını önlerken, doğru yatırımlarla doğru yapılanmanın yanısıra Hatay ekonomisini kurtaracak "Turizm ve Yeniden Yapılandırılması"nı sağlayacaklar.,,

