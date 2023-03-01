Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde çok sayıda binanın yıkılıp zarar gördüğü Hatay'ın Belen ilçesindeki tarihi taş yapıların ayakta kalması dikkati çekti.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Belen'de birçok bina yıkıldı, kimi yapılarda büyük hasarlar oluştu.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1553 yılında tarihi İpek Yolu üzerinde yaptırılan ve kendi adıyla anılan cami, kervansaray ve hamam ise depremden az hasarla kurtuldu.

Muhlisali Mahallesi'ndeki 470 yıllık taş yapılarda, sadece Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin minaresinde sonradan restore edilen bölümünde küçük çapta yarılma meydana geldi. Camide de yine daha sonra yapılan bazı sıvalarda dökülme oldu. (AA)