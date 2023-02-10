Bakan Bozdağ: Deprem bölgesinde başsavcılıklar ve kolluk çalışmalarını artırdı

Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı kılan Müslümanlardan Türkiye ile dayanışma mesajı

İskenderun'da 6 kişilik ailenin kurtarıldığı enkazdan 107 saat sonra 2 kişi daha çıkarıldı

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Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.