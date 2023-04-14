Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan bazı taşınmazlar yeni hastanelerin inşası amacıyla acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi ve Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar yeni devlet hastanesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Hatay'ın Antakya ilçesinde Gülderen Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar da yeni şehir hastanesi projesi için yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırma kapsamına alındı. Bu adım, bölgedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve genişletilmesi için atılmış önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:AA