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Jandarma personeli, çocukları ekip arabasıyla da gezdirip onlarla çeşitli oyunlar da oynadı.

Ailelerin bayramını kutlayan ekipler, 150 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı ile oyuncak dağıttı.

Komutanlığa bağlı 20 kişilik ekip, Ramazan Bayramı ile yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çadır-konteyner kentte kalan depremzede çocuklarla bir araya geldi.

HATAY (AA) - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya'daki depremzede çocuk lara bayram lık ve oyuncak hediye etti.