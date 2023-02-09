Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız

Allianz, depremden etkilenen bölgeler için 120 milyon lira destek sağlıyor

Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak

ABD'li sismolog Tobin: Eşi benzeri görülmemiş bir olay

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ABD'li sismolog Tobin: Eşi benzeri görülmemiş bir olay

ABD'li sismolog Tobin: Eşi benzeri görülmemiş bir olay

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.