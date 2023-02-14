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Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem lerde etkilenen Hatay 'ın Merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkaz larındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.