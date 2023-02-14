Cumhurbaşkanı Erdoğan: 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti

KIZILAY YARDIM MALZEMELERİYLE DE DEPREMZEDELERİN YANINDA

SIBUR, depremzedelere 1 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor

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Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı.

Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.