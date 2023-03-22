Nato ve Tübitak tarafından desteklenen, karbon lifli polimer ile bina güçlendirme projesi 2008 yılında Hatay’da örnek bir araştırma projesi olarak başladı. Dünyanın herhangi bir yerinde çok katlı eski bir binanın rehabilite edilmesi için ilk kez bu teknik kullanıldı. Proje o dönem ODTÜ’de görev yapan Prof. Dr. Güney Özcebe ve Prof. Dr. Barış Binici önderliğinde yürütüldü. 2023 yılında yaşanan şiddetli depremler sonrası aynı mimari yapıya ait güçlendirilmemiş bina yıkılırken Karbon Lifli Polimer ile güçlendirilen bina ayakta kalmayı başardı.