Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremler en çok düz demirli ve beton kalitesi düşük binaları yıktı

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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı 'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç'ın hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan uçağına bindiğini belirledi.