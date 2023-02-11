Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac kurasının deprem dolayısıyla ertelendiğini açıkladı

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Zanlı Mustafa B'nin kartları, E.S'ye ait yıkılan evin enkazından çaldığı ve bunlarla 1000 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada kredi kartlarının sahibinin Hatay 'daki depremde yaşamını yitiren E.S'ye ait olduğunu belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen Malatya'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen Malatya'da çadır kenti ziyaret etti

Devriye görevi sırasında bir taksiyi durduran ekipler, şüphelendikleri müşteri Mustafa B'nin üstünde başkasına ait 3 kredi kartı buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsız lık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, depremin ardından yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı kent genelinde tedbir aldı.