"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.
“Bakan olarak hangi kanuna dayanarak vatandaşların kişisel verisini cep telefonunuzda taşıyorsunuz?”
Sona gelinen hastanenin yapımında çok sayıda personel, 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.
Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane olacak.
Hastanede yapılan çalışmalar dronla görüntülendi.(AA)