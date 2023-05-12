Ali Yeşildağ kimdir? Neden gündemde? Hasan Yeşildağ kimdir?

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Hastanede yapılan çalışmalar dronla görüntülendi.(AA)

Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane olacak.

Sona gelinen hastanenin yapımında çok sayıda personel, 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

“Bakan olarak hangi kanuna dayanarak vatandaşların kişisel verisini cep telefonunuzda taşıyorsunuz?”

“Bakan olarak hangi kanuna dayanarak vatandaşların kişisel verisini cep telefonunuzda taşıyorsunuz?”

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatında çalışmalar sürüyor.