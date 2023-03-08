Samandağ ve Defne ilçelerinin mahallelerinde ve Hatay merkezde ‘Karagöz ve Hacivat Atölyeleri’ kuruldu. 20 sanatçı ve uzman ekiplerle bölgede olan İBB, drama ve resim atölyeleri de gerçekleşiyor. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sebebi ile depremden etkilenen tiyatro gruplarıyla gösteri yapılacak.

İBB Antakya Afet Koordinasyon Merkezi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim çadırında çocuklara yönelik atölyeler kurdu. Hatay’da merkezden başlayarak Samandağ ve Defne ilçelerinin mahallelerini İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları geziyor. İBB, yaratıcı dramalar, çocuk tiyatrosu ve illüzyon gösterileri ile yüzlerce depremzede çocuğun yüzlerini güldürüyor.

SANATÇILAR ÇOCUKLAR İÇİN HATAY’DA

İBB, çocuklar için Hatay’da 20 sanatçıyı görevlendirdi. Her hafta etkinlikler için sanatçılar Hatay’da çocuklarla bir araya geliyor. İBB yöneticileriyle deprem bölgesinde keşif gezileri yapıldığını belirten Şehir Tiyatroları Şube Müdürü İlyas Ceran, 39 farklı alanda uzmanlarla birlikte gezdiğini belirtti. Ceran, “Nerede çocuk sirkülasyonu fazla olduğunu tespit edip ihtiyaçlara göre gözlem yaptık. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sanatçılar bizim aracılığımızla bölgeye ulaşmak istiyor. Biz de sanatçılardan gönüllü havuzu oluşturup veri topluyoruz. Yol haritası üzerinden de her hafta farklı çalışmalarla depremzede çocuklarla buluşuyoruz” dedi. Ceran, özellikle anne olan depremzedelerin çocuklar kadar durumdan mutlu olduğunu, oyalanabildiklerin ifade etti.

ORKESTRALAR BİR ARAYA GELİYOR

İBB Orkestralar Müdürlüğü, Hatay Senfoni Orkestrası ve Antakya Medeniyetler Korosu ile bir araya gelerek dayanışmaya ortak oluyor. Yıl boyunca devam edecek olan dayanışma sürecinde, iki müzik topluluğu, İBB Orkestralar Müdürlüğü ile birlikte konserler verecek. “Dayanışmanın Müziği” projesinin ilk konseri, 31 Mart’ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

27 MART’A ÖZEL DAYANIŞMA RUHU

Ayrıca, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü tiyatrolar ile dayanışma gerçekleşecek. Deprem bölgesinde depremden etkilenen tiyatro gruplarıyla İBB, İstanbul Tiyatro Kooperatifi ve Akdeniz Tiyatro Kooperatifi ile İBB Kültür merkezlerinde tek günlük dayanışma yapacak. Buradaki oyuncuların kaşe ödemelerinin tamamı o bölgedeki tiyatro gruplarına aktarılacak.

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